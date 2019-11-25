中国电信首提光网络灰盒化：标准化接口开放，允许跨厂商统一纳管

近日，在“ODC’2019中国光通信发展与竞争力论坛”上，中国电信科技创新部副总经理张成良发表“开放和分解的光网络”为主题的报告。张成良表示，光网络的开放和分解都是常说的解耦，开放主要是指纵向，控制平面和数据平面的解耦；分解主要是横向，数据平面的硬件解耦。

对于光网络纵向能力的开放，也就是控制平面和数据平面的解耦，张成良认为需要引入SDN，从而实现网络能力开放、控制转发分离、数据模型统一、接口规范标准以及软件开放源码。

具体来看，北向能力开放能够让运营商级应用，客户级应用实现业务创新、高效运维、编排管理；OpenDayLight，ONOS等开源软件架构能够实现逻辑架构集中，物理部署分离；在设备、器件层面需要对WDM、ROADM、OTN、光模块、WSS、光放等进行软硬件解耦。

张成良指出，SDN有利于实现开放，实现多厂商设备的统一管控，与之相伴的是设备灰盒化和白盒化。据了解，目前光网络设备主要有三种形态，黑盒、灰盒和白盒。

传统非SDN控制的光网络设备完全封闭，也就是常说的黑盒。设备厂商提供设备，并由厂商私有网管控制设备，实现功能配置。张成良表示，接口私有化，设备的软硬件更新迭代依赖于主流设备厂商的研发能力和市场策略。

与之相对应的是由SDN控制的完全开放的白盒化设备。设备可以由设备商或光器件厂商提供，设备内部的光器件、模块均可以通过统一接口被纳管，控制粒度更细。需要针对主要器件的物理参数建立信息模型，并制定业界统一的接口规范，技术迭代快。

在这两者之间的是由SDN控制的部分开放的灰盒化设备。张成良指出，灰盒化光网络设备能够实现部分开放的能力，由设备厂商提供设备，并按标准化接口开放能力，允许跨厂商统一纳管。与此同时需要制定业界统一的接口规范标准，并根据设备厂商策略决定设备开放程度。

在张成良看来，现阶段灰盒更符合传输设备的特点，易于实现设备商开放能力和运营商统一管控之间的匹配，白盒未来或可期。

据张成良介绍，目前ITU-T、IETF、ONF、OpenROADM、TIP等标准化组织以及开源项目组织对于光网络的开放和分解已经进行了标准化制定，以及成立相关开源项目。