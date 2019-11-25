品骏快递公布安置方案：快递人员可就近入职顺丰，未调动/转岗员工将获补偿金

IT之家11月25日消息 今日，唯品会宣布与顺丰达成业务合作，并将终止旗下自营的品骏快递业务，由顺丰负责配送服务。

随后，品骏快递在给全体员工的一封信中公布了安置方案：

方案一：品骏快递从业人员可申请至顺丰公司就近入职，员工工龄连续计算。

方案二：唯品会旗下七大仓储物流运营中心可接受部分员工的调动转岗申请，员工工龄连续计算。

方案三：对于不接受调动/转岗、调动/转岗不成功、主动申请离职的员工，公司将严格根据《劳动合同法》第四十条、四十六条等的规定，向员工依法支付经济补偿金。

▲品骏快递官网

以下为品骏快递公开信全文：

致全体员工的一封信

亲爱的品骏员工：

从品骏快递创建至今，一晃六年时光过去了。在过去的六年间，我们携手并进，为唯品会“最后一公里”服务体验而尽心尽力，为每一个客户的品质生活日夜辛劳。唯品会的涓滴进步，都有每一位品骏员工的贡献。

为更好地契合集团整体业务聚焦，继续深耕品牌特卖主业，并不断提升运营效率和用户体验，我们向所有同事正式宣布，唯品会日前已与顺丰达成物流战略合作，品骏快递的业务将进行相应调整。

自2019年11月下旬开始，品骏快递将不再经营唯品会电商包裹的快递业务。我们深信，每一位品骏人，对品骏、对物流事业、对唯品会都葆有持久的热爱，希望大家能深度理解公司的战略决策。

我们一直深信“员工是公司最大的资产”，“善待每一位员工”是公司不变的理念。秉持着保障员工利益的关键原则，公司在征求部分员工代表的意见与建议，结合相关法律法规规定的背景下，经管理层充分商讨与慎重考虑，并获得顺丰公司的支持，制定了以下安置方案，供品骏员工（包括外包快递从业员工）选择：

方案一：品骏快递从业人员可申请至顺丰公司就近入职，员工工龄连续计算。

方案二：唯品会旗下七大仓储物流运营中心可接受部分员工的调动转岗申请，员工工龄连续计算。

方案三：对于不接受调动/转岗、调动/转岗不成功、主动申请离职的员工，公司将严格根据《劳动合同法》第四十条、四十六条等的规定，向员工依法支付经济补偿金。

一路相伴、风雨同舟，公司承诺将充分保障每一位员工的合法利益，也希望每一位员工尽职尽责，站好最后一班岗，切实维护客户的利益与公司的声誉。

品骏控股有限公司

2019年11月25日

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