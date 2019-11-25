万维网之父发起拯救互联网计划

北京时间11月25日上午消息，据外媒报道，“万维网之父”蒂姆·伯纳斯-李（Sir Tim Berners-Lee）近日发起一个全球行动计划，旨在拯救互联网免于政治操纵、假新闻、隐私侵犯与其他恐使世界陷入“数字反乌托邦”的恶意势力等的破坏。

蒂姆·伯纳斯-李

网络契约（the Contract for the Web）要求签署契约的政府、公司和个人做出具体承诺，保护互联网不被滥用，并确保互联网始终惠及人类。

“我认为人们有理由对互联网上发生的坏事情日渐感到担忧，”互联网发明人伯纳斯-李说，“若我们任由互联网随意发展，很多事情会走向错误的方向。如果我们不扭转当前局面，最终等待我们的或许会是一个数字反乌托邦。这并不是说我们需要为互联网制定一个十年计划，我们需要立即行动起来。”

这项网络契约已经经由80个组织研究了一年多时间。契约提出了九项保护互联网的中心原则，其中针对政府、公司和个人的原则各三项。

文件由伯纳斯-李的互联网基金会（Web Foundation）发布，已经得到微软、谷歌和Facebook等公司和数字版权组织如电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation）等150多个组织机构的支持。截至发稿时，亚马逊与Twitter仍未签署契约。

支持契约的政府、公司和个人必须展示他们正在执行契约提出的原则，并致力于解决更棘手的问题，否则将有可能从签署者名单中被剔除。若规定得到正确执行，有些签署者的资格可能不会保留很久。国际特赦组织发布的一份报告指控谷歌和Facebook“造成大规模人权伤害”。这份报告发布于谷歌被指未经用户同意获取5000万美国人个人医疗健康记录后的数周。

契约提出的原则要求政府尽一切努力，确保每个想要访问互联网的人都可以访问互联网，并且他们的隐私也能够得到保护。人们应有权利访问他们的个人数据并有权拒绝或撤销对这些隐私数据的处理。

进一步的原则要求公司必须使互联网易于访问，并为残疾人和使用小语种的用户开发网络服务。为建立在线信任，公司必须提供便于人们访问自己的数据和管理隐私选项的综合控制面板，来简化隐私设置。

另一个原则是，公司必须多元化员工队伍，在发布新产品前后咨询广泛的社区，并评估其技术传播误导信息或损害人们行为或个人福祉的风险。

还有三项原则是针对个人的，要求个人创建丰富且相关的内容，促进互联网成为一个有价值的地位，构建每个人都感到安全且友善的强大在线社区，以及最终为互联网而战，从而使得互联网对所有人、在所有地方都是开放的。

伯纳斯-李表示：“将互联网推行错误方向的力量一直非常强大。无论你是公司还是政府，控制网络都是获取巨额收益或保有权力的一个途径。人们是互联网的重要组成部分，只有人们才有动力去要求公司和政府承担各自应承担的责任。”

互联网基金会的政策总监艾米丽·夏普（Emily Sharpe）说：“互联网向善的力量正受到威胁，人们渴望改变。我们决心使用契约规定的框架来塑造讨论。”

“最终，我们需要向保护环境那样的全球力量，来保护我们的互联网，这样政府和公司才会真正对所有公民负起更多责任。契约将为这一全球力量奠定基础。”

以下为蒂姆·伯纳斯-李爵士发布的全文内容：

我的父母数学家。我的母亲协助编写了第一批存储程序计算机之一的Manchester Mark 1。他们教导我，在你对计算机进行编程时，限制你能力的唯有你的想象力。这种对试验和改变的兴趣，助我建立了万维网。

我曾希望，在万维网创建三十年之后，我们仍可以使用网络将服务人类作为首要目标。诸如维基百科和OpenStreetMap等项目，以及开源软件世界等，都是我希望从互联网诞生出来的建设性工具。

然而，现实更加复杂。社区因为网上散布的种种偏见、仇恨和虚假信息而日渐分崩离析。诈骗者利用网络窃取身份信息，跟踪者利用网络骚扰和恐吓受害者，破坏分子利用巧妙的数字技巧颠覆民主。在美国2020年总统大选和其他地方的选举中，投放的政治广告再次威胁破坏选民的理解与选择。

我们正处于一个转折点。我们如何应对这种对网络的滥用将决定网络能否发挥其作为全球公益力量的潜力，还是将我们带入一个数字反乌托邦世界。

所有有能力影响网络未来发展的各方，如今网络需要他们的彻底干预：制定法律和采取监管的政府；设计产品的公司：有权追责的民间社会团体和活动组织；以及每个在网络上与他人互动的网络用户。

我们必须克服以往解决网络问题时面临的僵局。政府必须停止将责任归咎于平台的不作为，公司必须在制定未来监管方面更具建设性——而不会仅仅是提出反对。

我将要介绍一个新的方法来克服这些僵局——网络契约。

网络契约是过去数年中由全球活动家、学者、企业、政府和公民共同制定的一项全球行动计划，以确保我们的在线世界对所有人都是安全的，赋能的且友善的。

契约概述了一些措施，以防止对网络和我们信息的故意滥用。比如，契约呼吁政府发布公共数据注册表，这样他们就不再能够向本国公民掩盖政府处理公民数据的方式。若政府将与私有企业分享我们的数据——或向私有企业购买数据经纪商名单——我们有权知道并采取行动。

契约也规定了一些办法来改善系统设计，以消除奖励诱饵或散步虚假信息的动机。政治广告投放赋予政党颠覆讨论的能力。我们需要平台打开他们的黑匣子，并清楚地解释他们将如何最小化或消除其产品对社会构成威胁的风险。我相信，政府应该立即禁止政治广告投放，以恢复我们对公众话语的信任。

至关重要的是，契约还包含具体行动，以应对平台设计所带来的负面（即便是无意的）后果。例如，为什么在健身应用上，女性要担心她们的精确慢跑路线默认被分享给其他用户？也许设计应用的人并未考虑到女性的安全需求。我们的技术行业需要大量的多元化员工，以确保他们的产品服务于各种群体。公司也应该发布报告，明确展示他们确实在朝着实现这些多元化目标的方向努力。

为使在线世界成为一个值得停留的地方，我们所有人都应该拿起网络契约，为我们期望的互联网而战。

政府必须支持他们的在线公民，通过有效的法规和执法确保他们的权利得到充分保护。公司必须放下下个季度的业绩，明白长期成功意味着开发出对社会有益的产品，人们愿意信任的产品。

目前已经有强大的联盟正在支持我们的契约。法国、德国和加纳等国家政府已经签署了契约原则。科技巨头如谷歌、Facebook、微软和Reddit与其他专家（如搜索引擎DuckDuckGo）并肩承诺采取行动。许多公民社会组织，包括电子前沿基金会、无国界记者组织和AccessNow等，还有个人等等，也纷纷加入了日益壮大的行动。

签署契约后，政府和公司承诺就数个问题采取具体行动。有些改变可能需要很长时间：我们并不期待改变会在一夜之间发生。但是我们会观察他们的努力，若他们未能取得进展，他们会失去契约签署者的资格。

契约已经被用于为政策决策提供信息，作为政府和公司高管的最佳实践指南，帮助民间社会倡导变革，衡量进步并要求政府和公司肩负责任。

仅有这些还远不够。我们的互联网基金会，连同其全球合作伙伴，将致力于动员全球人民。随着选举将近，请把这些问题诉诸您的政治代表和候选人。改变当权者的优先事项和行动的最佳方法就是大声疾呼。

加入我们的基金会，与我们的合作伙伴和全球人民一起，为互联网而战。