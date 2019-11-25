中国电信规划传输设备解耦路径：将在城域DCI先行部署

近日，在“ODC’2019中国光通信发展与竞争力论坛”上，中国电信科技创新部副总经理张成良发表“开放和分解的光网络”为主题的报告。张成良表示，光网络的开放和分解都是常说的解耦，开放主要是指纵向，控制平面和数据平面的解耦；分解主要是横向，数据平面的硬件解耦。

张成良表示，对于光网络横向的、数据平面硬件解耦的驱动力主要来自于硬件的通用化，从而降低成本。厂商可以专注于专业组件，专注创新，降低整体研发成本，运营商可以选择最佳组件，避免厂商锁定，随着网络需求的增长实现创新和灵活性。

据张成良介绍，目前主要有两种不同的分解方式。其一，对终端设备和光线路系统等进行部分分解；其二，网络中的各个功能模块均分解为独立的设备，从而实现完全分解。

对于设备功能的分解，张成良认为，借光网络分解的机会，传输设备形态可能的发展方向，是由机框式向适配数据中心机架的刀片式发展，设备电源和散热方式都可得到优化。

在光模块和板卡分解方面，张成良表示，将光模块从板卡中分解出来，模块厂商可以专注于模块研发，减小模块体积、降低模块功耗。设备厂商可以减少整体研发投入，提升板卡集成度，降低板卡功耗。在张成良看来，可插拔光模块可以降低设备成本、体积和功耗，应当继续推广其使用。线路测模块，推动标准化工作，如CFP2-DCO，并引导其在产业界广泛应用；

客户侧模块，有条件的情况下推动单独集采，目前中国电信正计划尝试10G及以下光模块的集采。

对于终端设备和光线路系统分解，张成良认为，比起完全分解的方式，开放线路系统（OLS）这种部分分解的方式难度较小。可以使用技术更先进的终端设备独立升级，按需扩容，终端设备支持异厂商，可以解除厂商终端设备绑定问题，而解耦带来的设备形态变化有助于推动传输设备节能减排。不过OLS方式也带来了诸如性能评估和运维管控问题需要解决。

张成良指出，对于OLS，海缆系统已经先行一步。特别是在Open Cable建设模式方面，在标准定义、关键技术和测试方法研究方面都有相应的进展，应该积极推动并加入。

在张成良看来，光传输设备的分解可以先从面向城域数据中心互联（DCI）业务需求的OLS终端设备（Pizza Box），先有Pizza Box，然后推动其和OLS系统的解耦，目前看来这是传输设备解耦的最可能方案。在城域大容量点对点WDM或FOADM环中可以率先使用，未来基于向着OLS等进一步分解方向演进。

据张成良介绍，在光网络开放方面，中国电信已经实现了对不同厂商的客户端OTN设备进行管控，采用Netconf+YANG标准接口，并采用GCC实现客户端OTN与局端OTN的互通。张成良表示，中国电信采用的客户端OTN设备以灰盒形态提供，通过北向开放，由中国电信自研UMS统一管控。据了解，目前已在广东电信完成现网试点。

张成良强调，接入型OTN统一管控是传送网新一代网管架构的重要组成部分，是CTNet2025网络转型的需求，是行业发展的方向。中国电信已经开展了相应开发和试点工作，并将进一步完善该管控系统，推动其在中国电信现网中应用。