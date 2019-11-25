【IT之家评测室】华为MatePad Pro体验评测：生产力崛起，高端安卓平板标杆

安卓平板一直都不太好用，绝大部分安卓平板不管从外观、做工、性能，还是从屏幕、系统、应用来讲，都并没有充分满足用户的要求，仿佛是为了填补产品线空白而赶工出来的。所以大部分安卓平板的使命都是“看看剧”、“打打游戏”，但体验也谈不上好。

不过最近有款产品让麦子眼前一亮，外观优雅，做工精致，性能强悍，不仅影音娱乐体验上乘，在生产办公上也下了功夫。这款产品是华为最新的高端平板，华为MatePad Pro，虽然使用时间不长，但体验非常好，让人看到安卓阵营也开始认真做高端平板了。

一、外观 & 设计 – 前有90%高屏占比，后有玻璃纤维好手感

认识一款产品，我习惯从外观开始，而华为MatePad Pro的外观在安卓阵营中是绝无仅有的。IT之家收到的是夜阑灰配色，此外还有贝母白、青山黛和丹霞橙配色可选，夜阑灰是偏商务的配色，背部中央有高光“HUAWEI”logo，除了摄像头模组外，灰色的哈曼卡顿认证标志位于底部，整体非常简约大气，商务范十足，但又不呆板。

亮屏之后有些惊喜，安卓首款四边等宽全面屏平板，边框约4.9mm，屏占比达90%，是全球平板比最高的平板。做到四边等宽的诀窍在于，华为首次在平板上采用打孔全面屏，前摄位于靠近按键的角落，竖置右上角，横屏左上角。

四边等距窄边框带来的问题是误触对操作的影响，不过华为MatePad Pro搭载华为自研双手防误触算法，可以检测到握持方式，实测无论是手指接触，还是虎口大范围接触，都可以做到有效地防误触。但前提是误触区域与边框接触或靠近边框，距离边框较远或多点误触，对正常操作还是有影响，有可以进步的空间。

华为MatePad Pro的屏幕尺寸为10.8英寸，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，可以带来更宽阔的视野，观看电影时上下黑边更窄。

夜阑灰配色的后壳为玻璃纤维材质，触感细腻。华为MatePad Pro镁合金框架，采用了金属天线渗入式技术，实现了隐身天线设计，也就是不用在中框或后壳注塑，一体性更强。机身重约460g，7.2mm的厚度也比较优秀，镁合金中框框架稍微有一些弧度，双手握持手感不错，单手也没有压力。有一点比较遗憾的是过度不是很平滑，可以感觉到明显的边缘。

镁合金框架上开孔较多，4个扬声器发声区域、Type-C接口、存储卡开口、按键开孔，以及横屏状态下顶部有4个麦克，另外摄像头模组上还有个麦克，一共5个，不过由于尽量采用对称设计，这些元素倒不显得冗乱。

总体而言，华为MatePad Pro的颜值足以打动我，我非常喜欢背部的简约设计，更惊艳于90%屏占比的2K屏，四边等距的窄边框确实能提供更好的沉浸感，前摄对观感有点影响，但好在被置于角落，专注时不会注意到。隐藏式天线设计提升了机身一体性，不会让我总想去试探一下注塑部分边缘是否平整。玻璃纤维的细腻触感深得我意，比较轻薄的机身握持手感也不错。颜值很高，做工也足够精致。

二、性能 – 麒麟990加持，能打、省电、智慧

华为MatePad Pro搭载海思麒麟990处理器，7nm工艺制程，采用2个超大核心+ 2个大核+ 4个小核三挡能效架构设计，2+2大核基于A76开发，小核基于A55开发；拥有16核Mali-G76 GPU，同时有华为自研达芬奇架构NPU，采用大核+微核的架构设计，兼顾不同使用场景。

因为搭载了麒麟990处理器，华为MatePad Pro的性能是我最不担心的方面，先来看下跑分：

安兔兔得分384641分；

3D Mark Sling Shot Extreme得分4674分；

Geekbench4处理器跑分成绩，单核3785分，多核11776分。

这样的性能，平时办公、看视频、多任务处理，流畅度自然不在话下，主要考虑的是耗电和发热，麒麟990处理器采用的超大核+大核+小核三级能效架构设计，辅以大核+小核的NPU智能调控。麒麟990处理器在AI Benchmark榜单上以52403分的成绩高居榜首，领先骁龙855 Plus的24652分不少，所以不管是稍复杂的多任务处理场景，还是超低功耗的后台任务，麒麟990处理器的能耗表现，可能是目前市面上的最优解。

其次是非常多用户比较关心的游戏性能，我们实测了16核Mali-G76 GPU应对主流大型手游的表现。

《王者荣耀》和《和平精英》特效能开多高开多高，几乎全程满帧运行，《崩坏三》高负载场景下，帧数偶尔下跌至三十几帧，不过整体依然非常流畅。

11776分的Geekbench4处理器多核成绩，流畅的游戏体验，让第二名难以望其项背的AI性能，麒麟990处理器的性能真的不用担心。

存储方面，华为MatePad Pro最高配备8GB LPDDR4X双通道内存，以及512GB UFS 3.0存储，6GB + 128GB起步，同时最高支持256GB NM存储卡扩展。连接方面，分为WiFi和LTE两种。

三、生产力 & 办公 – 手写笔、键盘、多任务、电脑模式



1、键盘和手写笔

高端平板产品多会标榜自己的生产力，但搓玻璃肯定搓不出来多少生产力，想要提高生产力，性能是一回事，还必须有键盘和手写笔；键盘提高输入效率，配合较大的屏幕，模仿笔记本的形态，对于文档处理和多任务更加友好，手写笔配合触控的特性，更加精确地操作或输入，发挥优势。

硬盘和手写笔，华为MatePad Pro都有，消费者可以选配HUAWEI MatePad Keyboard和HUAWEI M-Pencil。

HUAWEI MatePad Keyboard同时也是保护套和支撑架，有两档角度可选，磁铁吸力比较大，吸附牢固。打字手感个人感觉按下时需要的触发力度比较大，回弹反馈稍有不足，不过键盘布局比较合理，适应手感后打字过程非常顺畅，效率很高。

HUAWEI MatePad Keyboard是智能无线键盘，顾名思义连接和充电方式都是无线的，即蓝牙，安装贴合后会自动识别配对。这种选择的好处，是避免触点长时间使用后的腐蚀问题，但同样带来了可能的延迟问题，不过就我这段时间的体验，打字过程中完全没有可感知的延迟，反应很快。

键盘也有一些快捷键，比如一键唤醒语音助手、切换应用、快捷打开应用等，不过都比较少，也不可以自定义。

HUAWEI M-Pencil通体银色，一侧有凹槽，可以吸附在平板上无线充电，充30秒即可使用10分钟，1小时可充满，续航10小时。HUAWEI M-Pencil支持4096级压感，延迟低至20ms，支持侧锋书写，笔尖倾斜会有阴影效果。

在华为MatePad Pro息屏状态下，用笔尖轻触屏幕，可以快速书写或作图，称为提笔速记，及其方便。配合全新的华为备忘录，以及定制版的Nebo for HUAWEI，书写体验良好，非常跟手。还有一点值得一提，新的华为备忘录支持搜索书写内容，搜索内容方便不少，识别率也很高。

2、分屏和多任务操作

当然，配备了无线键盘和手写笔，更大程度上是提高了输入效率，但多任务和操作效率，更多的还是要依仗系统优化。

华为MatePad Pro搭载了最新的EMUI10操作系统，采用EMUI10智慧分屏，不仅支持横屏、竖屏状态下的两窗口分屏、调整区域，还支持第三个悬浮窗口，可以快速处理信息回复等任务。

此外，在分屏方面，还有华为独创的“平行视界”。众所周知，平板生态发展的阻力之一便是应用适配，EMUI10的全新升级平行视界功能则很好地解决了这一问题，全新升级的平行视界会让App的两个页面采用左右分屏的方式进行排列，比如IT之家App，左边浏览新闻列表，右边看新闻，不用退到上一级，即可在左边快捷切换。

全新升级的平行视界不仅使得众多App在横屏状态下UI更加美观，分屏排列也让操作效率大幅提升，使用体验改善了不少。

3、电脑模式

对于生产办公而言，两窗口分屏和额外的悬浮窗依然有所限制，华为也考虑到了这一点，内置了对多任务操作更为友好的电脑模式，还有定制版的WPS。

电脑模式采用了类似Windows的图形界面，通知中心也挪到了右下角，应用图标分布在桌面和“开始菜单”内，桌面图标可进行添加/删除/重命名等操作，最多支持8个窗口或任务同时打开，支持快捷键切换任务，可以全屏显示也可以窗口显示。多数App布局不变但可以调整窗口大小，浏览器等则和桌面应用布局无异，支持访问桌面端网站。推出电脑模式后，电脑模式下打开的应用不会驻留后台，短时间再次进入时会重新打开，类似于Windows的休眠。

电脑模式的意义更多地在于提高多任务操作效率，8个窗口可以满足大部分人的使用需求。当然，还是有一些地方可以改进的，比如电脑模式下应用全屏显示时，全屏手势失效，呼出按键的手势竟然是从屏幕上边缘下滑，逻辑上并没有不对的地方，但实在是有点反直觉。

4、多屏协同

华为MatePad Pro同样支持多屏协同，也就是平板和手机两块屏幕，可以一同操作，不用频繁切换于两个设备之间，平板的屏幕、键盘、手写笔、扬声器都将成为手机的外设，双方数据和文件也可以进行快捷传输，部分应用支持跨窗口拖拽。

▲连接

▲同屏操作

四、影音娱乐

之前我们进行了游戏测试，表现不错，而这块16:10的2K屏在影音娱乐上更是有着天然的优势，首先2560×1600的分辨率，在10.8寸的屏幕上ppi为280，正常距离观看下依然十分细腻。96%NTSC高色域、540nit超高亮度、1500:1高对比度，图像表现不会让人失望；另外16:10的屏幕比例，相比4:3的iPad Pro看电影时上下黑边更小，沉浸感更佳。

另一方面，华为MatePad Pro的外放效果，在安卓阵营中一定是首屈一指的，Histen 6.0多声道3D立体音效技术，突破了安卓双声道的限制，达到了四声道立体声，加之大振幅扬声器，以及哈曼卡顿调音，华为MatePad Pro的外放效果非常震撼。

凭借极佳的屏幕和外放表现，华为MatePad Pro是我用过所有安卓平板中影音体验最好的，没有之一。

五、续航与充电 – 7250mAh大电池，40W快充

谈移动设备永远绕不开续航和充电，何况是一台性能强屏幕又好的大平板，打游戏也好移动办公也好，续航不给力，体验随时都是问题。

华为MatePad Pro搭载了7250mAh的大电池，凭借麒麟990处理器的能耗表现和AI调控，播放本地1080P视频可达12小时，综合办公场景也可达11小时，续航还是非常给力的，在外办公心里也太踏实多了。

华为MatePad Pro标配20W快充头，最高支持40W功率的快充。使用40W快充充电30分钟可使用3小时，两个半小时可完全充满。非常会玩的是，华为MatePad Pro是全球首款支持无线充电的平板，最高15W，还支持反向无线充电，最高7.5W。

实测用40W功率从电量0%进行充电：

30分钟充电47%；

60分钟充电81；

94分钟充满100%

支持无线充电的一大好处就是，随放随充，少了拔插接口的麻烦，但10.8寸的平板想对准背部logo处的线圈，真不是件容易事，得习惯一段时间。相比之下，麦子认为用处更大的是这个无线反冲，毕竟7250mAh这么大的电池，对别的设备来说，简直是个充电宝嘛。支持Qi协议的手机、耳机、手表等设备，在外电量捉急时，随时可以无线充电也是非常方便的。

总结 – 安卓高端平板标杆

华为MatePad Pro从颜值来讲对我个人还是很有吸引力的，四边等距窄边框带来的90%屏占比非常惊艳，隐藏式天线和对称式设计是强迫症福音，镁合金配合玻璃纤维的材质，轻薄的机身，触感和握持感都不错，颜值和做工双精。

海思麒麟990处理器，CPU、GPU、AI性能都很强悍，多任务处理和游戏都不在话下，性能和功耗兼顾。

高端平板最得以立身的生产力方面更能展现华为MatePad Pro的实力，无线键盘和手写笔可以提高输入效率，电脑模式、平行视界、多屏协同、HUAWEI Share等功能，使得华为MatePad Pro对于多任务处理的支持非常强大，具备了不错的生产力。

优秀的屏幕，和安卓阵营最好的声音系统，华为MatePad Pro是影音娱乐体验最好的安卓平板。

7250mAh大电池可以保证华为MatePad Pro的续航，最高支持40W无有线快充、15W无线快充以及7.5W无线反冲，让华为MatePad Pro不仅自己充电既快又方便，还能“兼济天下”，为其他设备充当无线充电宝。

就个人感受而言，从颜值、性能、生产力等方面来判断，华为MatePad Pro都是安卓平板新的标杆，虽然它有一些瑕疵影响观感和使用体验，比如挖孔屏、不太完善的防误触、快捷键较少、电脑模式全屏等，但总体而言瑕不掩瑜，有些问题也可通过后期升级完善或解决。如果你需要一款安卓平板设备，无论是游戏娱乐还是生产办公，华为MatePad Pro都可以给你上乘的体验，非常值得考虑。

华为MatePad Pro首发价格为3299元起，感兴趣的朋友可以了解一下。



