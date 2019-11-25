华为 MateBook D 14锐龙版笔记本体验：秀外慧中，华为基因的年轻潮品

华为进军PC领域时间并不长，但是在很短的时间内，华为已经在笔记本领域建设起自己的一方天地。从定位旗舰的MateBook X到面向高端的MateBook，再到针对主流市场的MateBook D，以及二合一笔记本MateBook E，华为MateBook系列笔记本已经建立起自己一个完整的生态体系。

此次华为推出的华为MateBook D 14锐龙版作为MateBook D系列全新迭代产品，除了在外观上的改进，同时也对处理器进行了调整，此次华为MateBook D 14锐龙版采用了AMD Ryzen 5 3500U处理器，这也是华为今年推出的第二款AMD处理器笔记本。

在笔记本市场，英特尔的酷睿移动处理器一直以来有着绝对的优势，但是AMD这几年也在笔记本领域开始发力，推出了Ryzen 3000系列低压和标压处理器，这些也让OEM厂商主动开始跟进尝试推出全新的Ryzen 3000系列处理器笔记本。对于华为来讲，推出AMD处理器笔记本产品，也是在笔记本行业的一次很好尝试。这些也推动着整个笔记本行业整体的发展。

作为一个年轻朝气的笔记本品牌，华为MateBook D 14锐龙版面向年轻群体带来了便捷高效的使用体验，同时配合华为手机设备，也能实现高速的数共享和信息传递。接下来，让我们一起看看华为MateBook D 14锐龙版实际体验如何。

外观：时尚纤薄，便携易用

华为MateBook D 14锐龙版集成了华为笔记本全面屏的设计，它采用了一块14英寸的1080P防眩光大屏，上左右三边仅4.8毫米，其屏占比达到84%。

华为MateBook D 14锐龙版的这块屏幕比例为16:9，雾面防眩光的设计能保证用眼健康，华为MateBook D 14锐龙版采用的屏幕通过了德国莱茵低蓝光认证，可以很好的过滤有害蓝光，保证用眼健康。

华为MateBook D 14锐龙版笔记本在配色上有皓月银河深空灰两款可选，其A面、C面和D面均采用了触感一致的铝合金材质加工外壳，相比于其他金属外观的笔记本电脑，华为MateBook D 14锐龙版边缘更加圆润，并没有其他产品的那种硌手感。同时，华为MateBook D 14锐龙版笔记本还支持180度翻转，方便用户在不同场景下的使用。

在华为MateBook D 14的C面右上方，则是电源开关，这里华为MateBook D 14锐龙版采用了指纹解锁与电源按钮二合一结合方式。这种方式在设备启动同时，能快速进行安全认证并进入系统。

华为MateBook D 14锐龙版C面中央则是其键盘区域，值得注意的是，华为MateBook D 14锐龙版的摄像头就被影藏在键盘的功能键区域。

在华为MateBook D 14锐龙版功能键F6和F7之间有一个隐藏式的摄像头，按下摄像头即可从机身弹出。以往很多厂商都是将摄像头放在B面屏幕上方，华为MateBook D 14锐龙版延续了MateBook D系列一贯的作风，既保证了屏幕的一致性，也让笔记本有限的空间的到了很好的利用。

在华为MateBook D 14锐龙版键盘的下方就是触控板区域，这个触控板大约占据了六个键位的位置，面积足够大，方便用户使用。

华为MateBook D 14锐龙版D面集成了华为PC鲨鱼鳍2.0静音风扇，在原有设计上进行升级，叶片采用最新的S型叶形设计，保证笔记本在各种情况下能高效散热。D面两侧则是两颗扬声器。

华为MateBook D 14锐龙版在接口上保留的比较全面丰富，在机身的左侧有一个USB-C接口，同时这个USB-C接口也是华为MateBook D 14锐龙版的充电接口。在左侧还有一个USB 3.0接口和一个HDMI接口。

华为MateBook D 14锐龙版机身右侧则包含1个USB 2.0接口和一个耳麦接口。整体来看接口数量足够用。

总体来看，华为MateBook D 14锐龙版还是非常纤薄时尚的，作为MateBook D系列的一次升级，我们看到这次华为MateBook D 14锐龙版身上有很多MateBook一脉相承的造型特点，比如隐藏式摄像头、一体化的金属机身。这些都让华为MateBook D 14锐龙版在原有的MateBook D基础上进一步进化。接下来，让我们看看华为MateBook D 14锐龙版具体的性能表现。

性能表现：锐龙处理器加持，生产力进一步提升

华为MateBook D 14锐龙版采用了AMD Ryzen 5 3500U处理器，同时搭配Radeon Vega 8 Graphics显卡，主要配置如下：

华为MateBook D 14锐龙版

处理器：AMD Ryzen 5 3500U

显卡：Radeon Vega 8 Graphics

内存：8GB/16GB ?DDR4-2400

硬盘：512GB PCIe SSD

屏幕：14英寸IPS屏幕

接口：1xUSB-C、1xUSB 2.0、1xUSB 3.0、1xHDMI、1x耳麦接口

电池：56Wh

适配器：65W

软件：Windows 10系统、Office家庭和学生版2019、电脑管家等

华为MateBook D 14锐龙版采用了AMD Ryzen 5 3500U处理器，其采用12纳米制程，共有四核八线程可供用户使用，频率方面，AMD Ryzen 5 3500U基频为2.1GHz，动态加速频率为3.7GHz，三级缓存为4MB，TDP为15W。这样低功耗确实适合笔记本等设备使用。

在CPU-Z的基准测试中，华为MateBook D 14锐龙版使用的AMD Ryzen 5 3500U处理器单核性能得分为387.6分，多核得分2021.9分，单核性能比AMD Ryzen 7 1700好一些。

接下来，我们来看看华为MateBook D 14锐龙版Cinebench R20的得分，其单核得分为356分，多核得分为1480分。

华为MateBook D 14锐龙版同时采用了AMD Radeon Vega 8 Graphics显卡，其采用12纳米工艺的帕斯卡架构，位宽128bit，带宽38.4GB/s，GPU频率为1200MHz，支持4K图像输。在性能上，用AMD Radeon Vega 8 Graphics显卡玩《英雄联盟》等游戏日常游玩是没有太大问题的。

接下来，我们一起看看华为MateBook D 14锐龙版显卡的图形表现。我们使用最新版本的3DMark for Home PCs测试项对华为MateBook D 14锐龙版进行测试，3DMark for Home PCs共有五个测试项，分别是基于DX12标准的Night Raid测试、基于游戏本和中端PC的Sky Diver测试、基于笔记本和家用PC的Cloud Gate测试以及两个基于移动设备和平板设备的Ice Storm测试。鉴于Ice Storm测试所需环境并不高，测试没有太多意义，我们选区Night Raid、Sky Driver以及Cloud Gate对华为MateBook D 14锐龙版进行测试。这三项测试得分如下：

Night Raid得分：9188分

Sky Diver得分：8287分

Cloud Gate得分：13817分

▲Night Raid

▲Sky Diver

▲Cloud Gate

针对日常使用出现的发热问题，华为MateBook D 14锐龙版所采用了全新一代鲨鱼鳍2.0风扇散热系统能很好的为设备散热，同时，低噪音设计也让用户免除了使用过程中各种噪音的困扰。

IT之家拿到的华为MateBook D 14锐龙版配备了16GB DDR4-2400双通道内存，内存读取速度为32134MB/s，写入速度为30408MB/s，拷贝速度为28581MB/s，延迟为117.9纳秒。

华为MateBook D 14锐龙版使用的是PCIe SSD硬盘，容量为512GB。

其1MQ8T1顺序读取速度高达3472.89MB/s，1MQ8T1顺序写入速度达到2004.87MB/s；1MQ1T1顺序读取速度为2390.11MB/s，1MQ1T1顺序写入速度为2004.96MB/s。

4KQ32T116随机读取速度达到413064IOPS，4KQ32T16随机写入速度达到387166IOPS；4KQ1T1随机读取速度达到13448IOPS，4KQ1T1随机写入速度达到25997IOPS。

华为MateBook D 14锐龙版采用了一块56Wh的电池（额定值），配备一个65W的快充头，可实现半小时充电46%，同时也可为其他USB-C设备充电。在PCMark8生产力测试中，家庭场景下，华为MateBook D 14锐龙版得分为3987分，基本上可以满足日常连续办公10小时使用。对于那些经常在外奔波的出差的用户，可以很好的满足这部分人群对续航的需求。

整体来看，华为MateBook D 14锐龙版所使用的AMD Ryzen 5 3500U搭配Radeon Vega 8 Graphics显卡已经足够满足学生群体还有刚入职场的小白的办公、学习以及轻度娱乐需要。除了硬件上的升级，华为MateBook D 14锐龙版也加入了更多华为设备间的互传本领，一起看一下吧。

智慧互联：办公本如此简单

华为生态系统一直在建立一个跨平台数据互传体系，从2018年11月首发华为一碰传技术，到现在的“多屏协同”，这些让华为的笔记本、手机、智慧屏、平板设备更加高效的进行信息共享。而华为MateBook D 14锐龙版同样支持华为一碰传技术。

不仅信息共享，此次华为MateBook D 14锐龙版所支持的“多屏协同”功能还允许手机设备使用笔记本的键盘、鼠标等硬件，扩展手机数据的处理能力，可以在PC设备上完成两个设备的任务。手机上的视频资源、App等也可同步在笔记本上播放，使用。

目前，华为MateBook D 14锐龙版与其他华为设备之间多屏幕协同有三种方式进行连接，一种是使用碰一碰方式通过华为一碰传在两台设备间进行双向确认即可链接，另一种是靠近自动发现，还有一种则是通过扫一扫链接设备。

现阶段，“多屏协同”功能支持跨系统、跨应用拖拽编辑、文件互传和文件共享。

另外，华为手机、平板等设备也可以共享华为MateBook D 14锐龙版的鼠标和键盘。这让手机有了更多的扩展空间。

总结

华为MateBook D 14锐龙版作为MateBook D系列全新升级，融入了MateBook家族和MateBook X家族诸多优秀的特质，舒适的手感、14英寸的无界全面屏、全新的鲨鱼鳍2.0静音风扇、指纹解锁二合一电源按钮、隐藏式的摄像头，这些让它有了更多时尚元素。同时，硬件上的升级也为日常使用带来了更多生产力的提升，全新的锐龙处理器、更快的充电能力、更持久的续航能力，这些都让华为MateBook D 14锐龙版得到了质的提升。

在全新的”多屏协同”的加持下，华为MateBook D 14锐龙版也成为了华为硬件生态体系的延展，让华为设备成为了一个有机的整体。如果说内化于形，那么华为MateBook D 14锐龙版最重要的特质就是它骨子里华为的基因。

作为MateBook家族的全新产品，华为MateBook D 14锐龙版会深受学生、职场小白这类年轻群体的热爱，Linux 3699起，Windows 3999起的价格，对这部分群体来讲，也是一个不错的价格。