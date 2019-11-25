【IT之家开箱】华为MateBook D 14锐龙版图赏：内外兼修，时尚便携

今天，华为在上海正式发布了新品华为MateBook D 14锐龙版，这款笔记本电脑主要面向以大学生为主的年轻群体，其延续了MateBook D系列一直主打年轻、时尚风格。此次全新的MateBook D 14锐龙版可谓是给我们带来众多惊喜，除了拥有无限纤薄的机身、超窄的屏幕边框、高性能和长续航，还有一大亮点便是华为一碰传“多屏协同”功能。

接下来，跟着IT之家一起看看华为MateBook D 14锐龙版笔记本电脑的外观特点吧。该产品A面、C面和D面均采用了触感一致的铝合金材质加工外壳，相比于其他金属外观的笔记本电脑，其边缘设计更加圆润。

同时，华为MateBook D 14锐龙版笔记本还能支持180度翻转，可以让年轻人更好地与好友分享新闻、咨询等信息，提供了一个更加开放式的交流氛围。

打开笔记本电脑，可以明显感受到无界全面屏带来的视觉冲击，其采用了1080P FHD IPS防眩光大屏，分辨率高达1920x1080，可以清晰呈现出生动细腻的画面。另外，华为MateBook D 14锐龙版上左右三边仅为4.8毫米，以及高达84%的屏占比，以上对于追剧一族来说，在观影过程中能拥有更加沉浸的体验。

另外，华为MateBook D 14锐龙版采用的屏幕通过了德国莱茵低蓝光认证，可以很好的过滤有害蓝光，保证大家用眼健康。

在华为MateBook D 14锐龙版的C面右上方电源按键采用了指纹解锁与电源按钮二合一结合方式。这种方式在设备启动时，能快速通过指纹认证进入系统。很大程度为用户提供了安全性、便捷性。

华为MateBook D 14锐龙版C面中央则是其键盘区域，值得注意的是，华为MateBook D 14锐龙版的摄像头就被影藏在键盘的功能键区域。

如果使用时，只需要按下摄像头即可从机身弹出。以往很多厂商都是将摄像头放在B面屏幕上方，华为MateBook D 14锐龙版延续了MateBook D系列一贯的作风，既保证了屏幕的一致性，也让笔记本有限的空间得到很好的利用。

在华为MateBook D 14锐龙版键盘的下方就是触控板区域，这个触控板大约占据了六个键位的位置，面积足够大，方便用户使用，同时也支持多种手势操作。

有趣的是，在华为MateBook D 14锐龙版靠近触控板边缘部分还有两个麦克风，这样能很清晰的对用户声音进行拾取。

华为MateBook D 14锐龙版D面集成了华为PC鲨鱼鳍2.0静音风扇，叶片采用最新的S型叶形设计，根据风流出的风向进行定向设计，以达到整机系统化散热；让扇叶更薄、扇叶数量增多，大大提升了风扇本身的性能和风量，从而保证笔记本在各种情况下能高效散热。

华为MateBook D 14锐龙版D面两侧则是两颗扬声器。

另外，华为MateBook D 14锐龙版在接口上保留的比较丰富，在机身的左侧有一个USB-C接口，同时这个USB-C接口也是华为MateBook D 14锐龙版的充电接口。在左侧还有一个USB 3.0接口和一个HDMI接口。

机身右侧包含1个USB 2.0接口和一个耳麦接口。如此丰富的接口可满足用户进行数据传输、鼠标连接、设备充电等多场景同时使用的需求。

接下来，我们一起来看看华为MateBook D 14锐龙版的性能如何，其搭载了AMD Ryzen 5 3500U处理器，稳定性和可靠性都达到业内尖峰水平。华为凭借雄厚研发实力，对该处理器进行了专业的调校，使得该产品性能强势发挥，达到充分、稳定释放。

另外，该产品还搭载了Radeon Vega 8 Graphics显卡，可以进一步提高图形处理能力，且支持4K图像输出，尤其对于很多对图片有需求的用户来说，非常实用。

最值一提的是，华为MateBook D 14锐龙版笔记本在华为一碰传技术的基础上，进行了体验式创新，推出整合了一碰传功能的“多屏协同”技术，让跨终端交互体验进一步升级。

华为一碰传“多屏协同”功能，不仅能够让用户享受到MateBook手机文件互传功能，更是通过MateBook强大的运算能力和专业系统能力，带来安卓和Windows系统级融合，实现华为MateBook D 14锐龙版和手机在不需要网络和数据线的情况下，可以快速连接，电脑桌面可以同时能显示手机界面。

如此一来，用户只需要专注于一个屏，再也不需要在两个设备屏幕之间来回切换。PC的专业能力既可以处理PC的专业任务，又可以处理手机的任务，极大程度提高了效率。这里需要注意的是，华为一碰传“多屏协同”功能目前仅支持需要电脑管家10.0.2.99及以上版本，且手机版本在EMUI10.0及以上版本，此功能所支持的具体华为手机机型，大家可以后续官网的最新动态。

在续航方面，MateBook D 14锐龙版采用了56Wh大容量电池（额定值），30分钟可充电约46%，充满电情况下，可连续播放本地1080P视频9.5小时。可以让大家在任何使用场景下，都无需担心续航问题。

目前，华为MateBook D 14锐龙版已经正式发布，作为一款轻薄便携的笔记本设备，同时还有拥有时尚的外观、“多屏协同”、超级快充等功能，这些都为学生群体和刚入职场的小白带来了更高效的使用体验，Linux是3699起，Windows是3999起售价，对于年轻人来讲，无疑是一款高质价比的智能产品。