【IT之家开箱】苹果iPhone 11系列智能电池壳图赏：壳不可貌相

11月21日，苹果正式推出了iPhone 11系列智能电池壳，售价1071元。这是苹果为出游以及更专业用户推出的，在iPhone 11系列续航明显提升的基础上，可将电池续航再延长最多50%。

现在IT之家已经第一时间拿到了白色的iPhone 11和iPhone 11 Pro Max的智能电池壳，现在就为大家带来开箱图赏。



苹果对新款iPhone都会推出对应的智能电池保护壳，一方面保护手机，一方面为手机增加续航，就是这个保护壳的“驼峰”设计曾经被网友取笑了一段时间。



iPhone 11系列智能电池壳的设计仍然延续了前代。不过，外观上大家笑归笑，真正上手了这款电池背壳后，相信你还是能感受到这个产品的精致感的。

首先，包装上仍然是苹果一贯的简白设计，正面的图案、字体、都非常素雅。



IT之家手上的iPhone 11和iPhone 11 Pro Max电池保护壳都是白色，但这个白色有些区别，iPhone 11的是一种浅白色，接近米色，iPhone 11 Pro Max的是纯正的白色。

除了白色，iPhone 11的电池壳还有黑色可选，iPhone 11 Pro Max的电池壳还有粉砂色、黑色可选。

iPhone 11系列智能电池壳外部为硅胶材质，结合柔软的弹性边角设计，拿在手上，质感细腻，十分舒服。它不像网上一些第三方廉价的硅胶壳，虽然都是硅胶，后者摸起来始终有一种油腻感，而iPhone 11系列的这个官方智能电池壳就毫无油腻感。

电池壳内部拥有超细纤维内衬，摸起来也挺舒服的，不过正常戴在手机上，你也感受不到。

两款智能电池壳的电池容量都是1430mAh，电量比去年的1369mAh要高。

在iPhone连接智能电池壳后，iPhone会在使用内置电池之前先耗尽手机壳的电量，这是自动的无法关闭。电池状态可在锁定屏幕和通知中心中查看。

另外，今年的iPhone 11系列智能电池壳还加入了一枚拍照按键，戴上电池壳后，按一下就能呼出系统自带的相机，再按一下，就可以拍照片，长按则是录制视频。

iPhone 11系列智能电池壳兼容Qi认证充电器。用户可同时为iPhone和电池保护壳进行充电。此外，iPhone 11系列智能电池壳还支持USB-PD兼容充电器与闪电配件（采用闪电接头的EarPods、闪电数字影音转换器等）。

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