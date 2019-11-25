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印度部长：印度产苹果iPhone将出口国外

2019/11/25 19:18:30来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月25日晚间消息，据国外媒体报道，印度IT部长拉维·山卡·普拉赛德（Ravi Shankar Prasad）今日表示，苹果公司将进一步拓展印度市场业务。

普拉赛德称，作为苹果的零部件供应商，赛尔康（Salcomp）将在其位于印度南部的钦奈（Chennai）工厂为苹果生产零部件。为此，赛尔康在未来五年将投资200亿卢比（约合2.7867亿美元）来生产手机充电器和其他零部件。此举将为印度创造约10000个就业岗位。

普拉赛德还称，苹果在印度制造的iPhone手机还将出口到国际市场。普拉赛德预计，今年印度的手机和零部件出口额将分别达到16亿美元。

上个月曾有报道称，苹果代工厂商富士康已开始在印度生产iPhone XR，晚些时候还会生产iPhone 11。在富士康之前，纬创已在其班加罗尔工厂为苹果生产iPhone 6s、iPhone SE和iPhone7等老款机型。

之前也有报道称，印度生产的iPhone并不完全针对印度市场，苹果还计划将印度生产的一部分iPhone出口到其他市场，如欧洲。

赛尔康总部位于芬兰，是一家全球领先的充电器、适配器的开发商和制造商，在中国深圳、印度钦奈和巴西马瑙斯设有生产基地。

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关键词：iPhone

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