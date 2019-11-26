得克萨斯州与T-Mobile和Sprint就其合并交易达成和解

新浪科技讯北京时间11月26日早间消息，得克萨斯州总检察官已与T-Mobile和Sprint达成和解，将放弃对这两家公司265亿美元拟议合并交易的反对意见，这就意味着现在只剩下一些民主党总检察官还在反对这项交易了。

美国各州总检察官此前提起诉讼，想要阻止这两家在美国市场上分别排名第三和第四的无线运营商进行合并，而在这些州总检察官中，只有得克萨斯州总检察官肯·帕克斯顿（Ken Paxton）是共和党人。在帕克斯顿撤回反对立场之后，现在剩下14个州和哥伦比亚特区的总检察官认为，这项协议将会导致消费者不得不为无线服务支付更高的价格。本案的审判程序定于12月9日在曼哈顿联邦法院启动。

帕克斯顿办公室周一发表声明称，得克萨斯州与这两家公司达成的和解协议内容是，它们在未来五年内不得对得克萨斯州居民提高服务价格，并需承诺合并后公司将在未来六年内为得克萨斯州各地（包括农村地区）提供5G网络服务。

T-Mobil CEO约翰·莱杰尔（John Legere）称，这项和解是个“令人难以置信的好消息”。他在Twitter上写道：“得克萨斯州知道新的T-Mobile将会创造就业机会，并向该州农村地区乃至更远之地提供5G服务！”

与加利福尼亚州总检察官共同主导上述诉讼的纽约州总检察官利蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）对此表示，得克萨斯州达成的和解协议并不能消除有关这项拟议合并交易的反垄断忧虑。

“T-Mobile和Sprint的合并将会减少移动市场上的竞争。”她在一份声明中表示。“毫无疑问，这项合并交易仍然不利于消费者，不利于工人，也不利于创新，这就是为什么我们仍然致力于就此展开诉讼的原因所在。”

美国司法部和联邦通信委员会（FTC）都已批准这项价值约50亿美元的合并交易，原因是Sprint已在此前同意剥离旗下预付费业务（包括Boost Mobile等），将其出售给卫星电视服务公司Dish Network，并将向其提供进入2万个蜂窝塔和数百个零售点的权限。