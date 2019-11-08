IDC：2019年Q3华为平板电脑中国出货量第一，苹果第二

国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2019年第三季度中国平板电脑市场出货量约567万台，已连续6个季度保持同比增长，但增速继续收窄，增幅只有1.4%。其中Slate Tablet(传统直板式平板电脑)出货量约385万台，同比下降25.8%，主要受到Detachable Tablet(可插拔键盘平板电脑)大幅增长抢夺份额；Detachable Tablet(可插拔键盘平板电脑)出货量约182万台，同比保持大幅增长356.3%。

华为新旗舰机型M6-10.8寸系列出货高峰期的到来成为提高的主推力，而苹果iPad Air系列和微软出货量的稳步提升也有利于增长。华为本季度首次荣登中国平板电脑市场出货量第一位。

三季度平板商用市场下降幅度加大。商用市场继续处于低迷状态，出货量约125万台，同比下降18.7%，下滑速度加快。

三季度平板消费市场保持增长。凭借华为新旗舰机型M6系列的强势表现以及苹果新品的开始出货，2019年三季度平板电脑消费市场出货量达到442万台，同比增长9.1%。华为、苹果两强已占据消费市场8成份额，品牌集中化进一步加剧。

2019年第三季度中国平板电脑市场前五大厂商概览：

华为：首次荣登平板电脑市场出货量第一位。华为平板出货量约212万台，同比增长24.4%，出货量市场份额占比37.4%。凭借新旗舰机型的大获成功和从低到高全价格段的产品覆盖，华为在第三季度终于首次荣登中国平板电脑市场出货量第一位。

苹果：产品转换，待新入门级机型发力。苹果iPad三季度出货量约192万台，同比增长12.2%，占据市场份额33.8%。由于新款iPad 2019在本季度末上市，苹果处于产品线调整期，旧款iPad 2018开始减少出货，新款产品开始出货但仍处于出货爬坡期。iPad mini和iPad air依然受到市场欢迎，保持稳定出货。

小米：保持稳定出货。小米平板出货量约34万台，同比下降47.4%，出货量市场份额占比5.9%。得利于国庆阅兵采购，小米平板电脑在商用市场同比增长191.7%。小米如能及时更新产品线，将会利于巩固目前市场份额。

联想：消费市场稳步提升。联想平板出货量约23万台，同比下降15.9%，出货量市场份额占比4.0%。联想在消费市场三季度环比增长59.4%，环比增幅较大。

微软：整体继续保持增长。微软平板产品出货量约14万台，同比增长21.6%，出货量市场份额占比2.4%。经过多年的品牌教育，尤其T3以下城市用户对于微软品牌的认知度明显提高，对于微软硬件终端设备的认可增长，更多高端用户开始选择surface系列代替PC作为日常办公用机。