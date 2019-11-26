贾跃亭与债权人在美国长谈6小时破产事宜，还邀请试乘FF 91

美国当地时间11月25日，贾跃亭破产重组债权人会议在加州洛杉矶的Faraday Future总部举行。是破产重组还是破产清算，这不仅关系到贾跃亭本人的前途，更关系到他出资创办的电动车创业公司FF的命运。

据新浪科技驻美记者获悉，此次参加贾跃亭债权人会议的共有19家债权机构，总共有30多名代表和律师。他们全部都来自国内。一位债权人的代理律师对新浪科技表示，这可能是第一次有中国公民在美国申请破产重组，而所有债权人都来自中国的案例。这也是贾跃亭第一次和债权人当面进行沟通。

据FF相关人员介绍，贾跃亭今天上午简单致辞欢迎了来自国内的债权人，安排工作人员陪同他们参观FF总部，试乘已经预量产的FF91，介绍破产重组项目。下午1点半，贾跃亭正式出面和诸多债权人一道讨论重组计划的细节。预计沟通会持续六个小时。此外，贾跃亭还向债权人否认了关于“自己转移资产和购买豪宅”的传言。

此次债权人沟通会不对媒体开放，只有债权相关机构人员可以参加，新浪科技和其他媒体一样无法进入会场。由于保密要求，债权人沟通的具体内容需要得到双方同意才会公布，之后贾跃亭方面会发布一个简短声明。

2017年7月，在乐视债务危机最严重的时期，贾跃亭取道中国香港来到美国洛杉矶，留下了“负责到底”的承诺，专职负责FF的融资问题。两年多时间过去，他再也没有回国。贾跃亭曾在接受媒体采访时表示，自己回国之后可能无法出境，会给FF的融资带来问题，FF没有我就完了。

今年9月，贾跃亭宣布辞去FF CEO职位，交FF治理权交给“合伙人委员会”，并请来前拜腾创始人毕福康(Carsten Breitfeld)出任CEO。今年10月15日，贾跃亭在加州法院申请个人破产重组，将他所持有的FF股权转移到一个债权人信托，在条件满足时用于偿还债务。今年11月，贾跃亭公开致信债权人，称自己是乐视生态一夜崩塌的第一责任人，提出要和债权人进行沟通，共同解决问题。

目前贾跃亭需要偿还的债务总额约为36亿美元，但如果不包括已冻结资产和债转股部门，净债务不到20亿美元。在贾跃亭的债务中，大部分属于为他为乐视体系公司的债务提供个人担保。

按照FF在2017年底和恒大达成的投资协议，贾跃亭持有FF控股母公司Smart King 33%的股权。按照当时对FF估值44.5亿美元估算，贾跃亭所持股份价值14.6亿美元。按照这个估值，贾跃亭的持股暂时不够偿还国内的债权人。贾跃亭已经和恒大在去年秋季闹翻，并在去年年底达成和解，恒大保留FF的股权，但不会继续投资FF。

但在此前的债权人投票中，共有15家债权机构参与投票，其中有9家赞成，6家反对，没有达到破产重组的相关要求。根据加州破产法规定，贾跃亭的破产重组计划需要得到半数以上的债权人同意，超过60%的债权批准，才能继续推进下去。

据FF人员透露，此次债权人沟通会只是贾跃亭和债权人的一次互相理解的机会。下一轮债权人投票会在明年1月进行，如果顺利，明年2月就可以宣布贾跃亭到底是破产重组还是清算。

如果破产重组计划得到通过，贾跃亭所持的FF股权会得到保留，等待FF融资成功、造车交付和上市融资之后，再用于偿还债权人。如果届时贾跃亭这部分股权偿还当前债务之后还有剩余，才会归属贾跃亭本人。在整个过程中，贾跃亭无权插手和管理债权人信托。

但如果债权人拒绝破产重组，那么贾跃亭将不得不进行破产清算，他所持的FF股权将直接进行拍卖。拍卖所得资金将按照优先顺序偿还给各家债权人。FF人员对此表示，成功在加州申请冻结贾跃亭资产的上海懒财资产管理公司将享受优先权。

而上海懒财的律师此前对外表示，他们反对贾跃亭的破产重组计划，认为由于语言和地域的差异，贾跃亭的破产重组计划对国内债权人不利，而且他们并没有受到贾跃亭邀请参加破产重组沟通会。去年12月，懒财成功在加州法院申请冻结贾跃亭在FF的所持股份。

但FF对此回应称，懒财享受清偿优先权，他们的利益和其他债权人存在冲突，有意破产FF的融资计划，属于恶意债权人。

FF人员向新浪科技表示，美国媒体曝光贾跃亭在今年8月还在购买300万美元豪宅的说法并不真实，那栋豪宅是FF员工所购，和贾跃亭毫无关系。此外，贾跃亭此前在洛杉矶的豪宅，所有权也不属于贾跃亭，并不在资产冻结范围之内。

贾跃亭个人破产重组还是清算，不仅关系到他个人，更直接影响到FF的融资计划。一位涉及融资的FF内部人士透露，由于贾跃亭所持股份前景迷茫，目前对FF感兴趣的投资人均持观望态度。他们会等到贾跃亭确定破产重组之后，才会决定是否投资FF。

新CEO毕福康上任之后，提出FF要在明年第一季度完成8.5亿美元融资，在明年第三季度正式量产交付FF91，并在2021年上市融资。如果他的计划成功实施，FF估值突破百亿美元，那么贾跃亭才有可能还清所有债务，才真正可能回国。

但FF能否成功融资，又取决于贾跃亭的债权人是决定破产重组还是清算。