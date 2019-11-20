法拉第未来CEO：目前面临2个障碍，其中一个是贾跃亭

新浪科技讯北京时间11月20日早间消息，两个月前出任法拉第未来CEO的卡斯滕·布雷特菲尔德（Carsten Breitfeld）刚刚在洛杉矶车展上更新了该公司的最新情况。

布雷特费尔德说，法拉第未来面临两个主要障碍。首先，人们对公司执行计划的能力缺乏信任。在法拉第创始人贾跃亭的领导下还有一个问题。

布雷特菲尔德说，第一个问题得到了解决，因为他在接任CEO后不久就组建了新的领导团队。同时，贾跃亭于10月申请破产，将他的个人财务状况与法拉第未来分开，并辞去了CEO。贾跃亭将专注于法拉第未来的连接性和用户体验，这将像一个“第三居住空间”，在车舱内使用十几块屏幕。

布雷特费尔德试图将法拉第未来与投入大量资金打造媒体轰动效应的竞争对手区分开来。他说，相反，法拉第对一项技术进行了投资，他说这是一项在公司外鲜为人知的卓越技术。到目前为止，法拉第未来的投资总额已接近20亿美元。

“为了实现新的移动性，你需要两种技术。你必须是使用电动技术，使用电动动力总成的汽车。法拉第开发的IP是整个行业中最先进、最好的电动动力总成。”他说，“我在这里说的不仅是创业公司。你还可以将其与奥迪、宝马、奔驰和保时捷进行比较。”

“另一方面，如果你要创建联网汽车，如果要创建特定的互联网居住空间，则需要连接性，要在汽车中实现高速通信。你需要屏幕。你需要一个操作系统。你需要一个数字生态系统。所有这些都是在法拉第开发的。这是可用的，可以在我们的产品中看到和展示。”

布雷特费尔德现在处于融资模式。他说，投资界知道汽车行业将转变为出行服务提供商。他说：“传统的汽车制造商不会这样做。”

业内人士认为，布雷特费尔德的表态确实像是一位处于“筹款模式”的CEO，但法拉第未来的表现到目前为止一直很糟糕，所以人们难免对这些表态打一个大大的问号。

虽然法拉第未来确实有一支强大的工程团队，似乎已经开发了一些有趣的电动动力总成技术，但是那是三年前的事，而且大多数原始工程师都已经离职。

虽然这并不意味着法拉第未来无法扭转局面，而且他们似乎仍然拥有一些优秀的人才，但是该公司必须在再次提出野蛮主张之前用具体产品证明自己。