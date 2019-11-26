阿里巴巴重返港股：马云视频现身，10位普通人敲锣都是谁？

IT之家11月26日消息 今天上午9点30分，阿里巴巴集团（09988.HK）正式在港交所挂牌交易，成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。

2014年阿里巴巴首次上市时，很遗憾错过了香港。赴美上市的第一天，阿里表示，如果条件允许，我们一定会回来。过去几年间，香港资本市场发生了很多令人鼓舞的重大改革，这让我们有机会能够回到香港上市。

据介绍，阿里巴巴创始人马云未亮相敲锣现场，而是远在非洲发回视频祝贺，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇，董建华、蔡崇信、武卫、史美伦、陈茂波等亮相敲锣现场。

据阿里方面介绍，这10位来自全球的伙伴代表分别为︰

1.新加坡店主Heng Mok Joo（王睦儒），他是唐人街上的“码商”，接入支付宝招揽中国客人，一天说上百次「你好谢谢支付宝」；

2.中国安徽乡村买手崔云，村里人称她为“村花”，因为她帮全村400多名村民上天猫买全球各地的好东西；

3.荷兰欧铁旗舰店小二Thom Valks（方韬睿），他用地道中文帮飞猪用户做规划，玩转欧洲；

4.马来西亚榴莲种植商Leron Yee（茹保顺）先生，每天早上五点上山收集“猫山王”，eWTP帮他搬上天猫，卖进盒区房。

5.泰国设计师Salisa，她在Lazada上开原创女装店，还直播卖货，她设计的裙子将纽约的时尚带进泰国街头巷尾；

6.土耳其母婴电商ebebek创始人Halil Erdo?mu?（哈利尔?埃尔多穆斯），他被称作「超级奶爸」，因为他在速卖通上卖的自有品牌母婴产品，卖到了全球近200个国家和地区；

7.卢旺达时尚创业者Kevine（凯文），她是卢旺达第一个把时尚品牌搬上电商平台的人，并闯进了马云公益基金会非洲创业者大赛前十；

8.中国物流分拣师袁文凯，他优化的智能分拣方案经历了2019天猫双11全球狂欢节跨境订单的洪峰；

9.马来西亚物联网专家Tan Hanwei，他用阿里云技术帮助当地种辣椒的农民降低了种植成本；

10.龙舟运动爱好者王姣姣，她生活在澳洲，在天猫海外上订了一艘14米长的中国龙舟，15天后，这艘龙舟从8,000公里之外的杭州来到悉尼。

他们来自四个大洲8个不同的国家，代表了阿里经济体全球买、全球卖、全球运、全球付、全球游等方方面面的业务。他们是全球化真正的推动者，也让我们更加坚信全球化的未来。

他们是：