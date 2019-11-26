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阿里也上VS Code船了，发布Alibaba Cloud Toolkit插件

2019/11/26 14:42:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月26日消息 近日，阿里巴巴发布了 Alibaba Cloud Toolkit for VS Code 插件预览版。

据介绍，Cloud Toolkit 是免费的本地 IDE 插件，帮助开发者更高效地开发、测试、诊断并部署应用。通过插件，可以将本地应用一键部署到任意服务器，甚至云端（ECS、EDAS、Kubernetes 和 小程序云 等）；并且还内置了 Arthas 诊断、Dubbo工具、Terminal 终端、文件上传、函数计算 和 MySQL 执行器等工具。

（产品官网：https://www.aliyun.com/product/cloudtoolkit

通过该插件，您可以：

  • 一键部署本地 IDE 内项目到任意远程服务器

  • 一键部署本地 IDE 内项目到阿里云 EDAS、SAE 和 Kubernetes

  • 本地 Docker Image 打包和仓库推送工具

  • 远程服务器实时日志查看

  • 阿里云小程序开发工具

  • 阿里云函数计算开发工具

  • 阿里云 RDS 内置 SQL 执行器

  • 内置 Terminal 终端

  • 文件上传

  • Apache Dubbo 框架项目模板&代码生成

  • Java 程序诊断工具

  • RPC 服务端云联调

版本说明

当前版本是 Cloud Toolkit 在 VSCode 上的预览版，我们将 IntelliJ IDEA 和 Eclipse 上最受欢迎的的内置 Terminal 和 文件上传 功能率先移植到了 VSCode 上。

版本要求

VSCode Version 1.39+ (including)

安装插件

打开 VSCode 并进入插件市场。

在插件市场中搜索 “Alibaba Cloud Toolkit”，查看详情并安装。

重启 VSCode，左侧边栏中会展示已安装的 Alibaba Cloud Toolkit 插件。

使用指南

《Cloud Toolkit User Guide》https://yq.aliyun.com/articles/665049

用户交流群

Alibaba Cloud Toolkit 官方交流群：https://yq.aliyun.com/articles/656292

Alibaba Cloud Toolkit商店访问点此链接

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关键词：VS Code阿里巴巴

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