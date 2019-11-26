全覆盖！长三角高铁动车组车站均已支持电子客票

据上海铁路局宣布，长三角铁路第三批24个车站于11月26日启用电子客票。至此中国铁路上海局集团有限公司管辖区段内高铁线路和动车组停靠站全部迈入电子客票时代。

电子客票应用回顾

●试点

●第一批应用推广

●第二批应用推广

按照计划，即将开通的郑阜、商合杭(北段)、徐盐、连镇(北段)4条新线共23个车站将于开通之日起同步启用电子客票。届时，长三角铁路所有高铁线路和160个动车组停靠车站实现电子客票应用，将为2020年铁路春运组织工作打下坚实的基础。