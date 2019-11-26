马化腾又要发红包：价值648亿港元股份将用于股份激励计划

今年2月中旬，大家过完年准备开工，就被一则消息刷爆了朋友圈，“开工红包哪家豪？四千人排队领马化腾红包。”顿时，各界互联网大佬也纷纷现身发红包。

2月12日，正月初八，作为腾讯延续了21年的开工传统，四千多名腾讯员工赶回公司新总部大楼深圳滨海大厦，向马化腾等高管“逗利是”。

据悉，最早前来的一位员工2月11日晚上8时就到办公楼下，苦等7小时，终于在12日凌晨3点拿到001号码牌，并在12日上午9时30分左右领到高管的开工红包。前后耗时将近13个小时。

此外，2月11日，阿里巴巴集团员工可以使用支付宝、钉钉或阿里内外APP，通过扫描二维码抽取开工红包。

小米，董事长兼首席执行官的雷军、小米总裁林斌等高管给员工发开工红包。据说，小米发出的红包不仅只有人民币，也有美元、日元、韩元等多个国家的纸币，甚至还有肯德基早餐券，每个红包折合人民币金额50到100元不等。

联想杨元庆则在北京总部大楼、三标大楼给员工拜年，走访了所有业务和职能部门，红包见者有份，每人一个100元红包。

这不，还没到2020年开工，马化腾又要发红包！

据昨天11月25日晚上消息，腾讯控股在港交所发布公告，为表彰获选参与者所做的贡献，并吸引、激励及挽留获选参与者，公司董事会已采纳受限制股份奖励计划，该计划初步将于采纳日期起15年内有效及生效。根据该计划可能授出的股份数目不得超过于采纳日期已发行股份的2%，且可向任何一名获选参与者授出的股份数目最多不得超过于采纳日期已发行股份的1%。

如按照腾讯11月25日338.8港元/股的收盘价，95.52亿总股本，3.24万亿港元总市值，上述股份奖励计划中，1%则意味着324亿港元市值，2%即意味着648亿港元市值。

符合该项计划的人，包括腾讯集团成员公司，投资实体、商业伙伴的任何雇员、专家、顾问、代理，包括行政人员、高级职员以及董事，都是此次股份激励计划的合资格人士。

对于此次激励计划的目的，腾讯表示：

第一，要表彰获选参与者所作的贡献并给予获选参与者获得本公司权益之机会;

第二，鼓励及挽留该等人士以达致本集团的持续运营及发展;

第三，向彼等提供额外激励以达到业绩目标;

第四，吸引合适员工以便本集团进一步发展;

第五，激励获选参与者为本公司争取最大价值从而使获选参与者及本公司两者获益，以达致提升本集团价值的目标，并通过拥有股份而使获选参与者的权益直接与本公司股东的权益相一致。

此前腾讯曾分别于2007年、2013年提出过员工股份计划盘子，分别拟授出不超过当时总股份的2%、3%。

腾讯的大方好像也不仅仅只是股份激励，在工资上也是“隐而不宣”的上涨。据最近的一次报道，腾讯于11月14日发布的截至2019年9月30日的第三季度未经审计财报中显示，腾讯第三季度单季总酬金成本为135.80亿元，按照三季度期末员工数量60860简单折算，第三季度单季腾讯员工平均薪酬为22.31万元，平均到每个月月薪达7.44万元，比二季度涨了近1700元，比上半年涨了近300元，较前六个月，腾讯员工平均每个月月薪为7.18万元，平均涨薪2600，涨幅达3.6%！

以下整理了2007年12月，腾讯宣布进行股权激励计划后每年的奖励情况：

2008年8月，腾讯公告称，董事会决议向184位员工授出101.605万股新股作为奖励股份。

2009年7月，腾讯宣布针对1250位员工发放818.118万股股票奖励，约占发行股本的0.453%。

2010年7月，腾讯公告称，董事会决定授出366万股股权奖励1454名员工，这部分股权约占腾讯总股本的0.2%。

2011年8月，腾讯公告称，董事会已决议授出合共404.536万股奖励股份给2016位奖励人士。

2012年9月，腾讯以配发新股方式授出437.8万股奖励股份予1887位合资格人士。

2013年7月，腾讯以配发新股方式授出405.87万股奖励股份予2257位奖励人士。

2013年11月13日，腾讯又宣布了新的员工股份奖励计划盘子。最高限额由占已发行股本的2%提升至3%，按照腾讯当时股价计算，3%股票总价值229亿港元，这项计划有15年有效期。

2014年7月，腾讯公告称，发行约1952万股新股用于4696位员工奖励。

2015年7月，腾讯公告称，向6650名获奖励人士授出2175.67万新股。至此，2007年提出的员工股份奖励计划盘子下还有9.95万股可供董事会用作以后奖励。

2016年7月，腾讯公告称，向10383位受奖励人士授予5621.35万股新股。

2016年11月11日，腾讯18岁，公司宣布授予当天仍然在职的正式员工每人均能获得300股腾讯股票。2016年11月18日，腾讯公告，宣布执行这一奖励承诺，共向27424名奖励人士授予822.72万股新股。

2017年7月，腾讯公告称，向10800位奖励人士授予1787.06万股新股。

2018年7月，腾讯公告称，向15457位奖励人士授予1720.70万股新股。

2019年7月，腾讯公告称，向23271位奖励人士授予共计3418.22万股新股。按照腾讯2019年7月8日的收盘价351港元/股计算，此次发出的奖励股份的总值约为120亿港元，人均奖励约51.5万港元。

到2019年7月执行股份奖励完毕，腾讯2013年提出的员工股份奖励计划3%的盘子下仍有3767.21万股股份可供董事会用作往后的奖励。