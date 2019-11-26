3299元到4199元，荣耀V30系列正式发布：全系5G双模手机

IT之家11月26日消息 今天下午荣耀在北京举行发布会，刚刚荣耀V30系列手机价格正式公布，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元。

据了解，荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证。采用四曲面3D玻璃与AG磨砂工艺，拥有贴合掌心的机身弧度，可防滑、防划伤与防指纹。具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

官方表示，荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

荣耀V30后置三摄，分别是4000万像素超感光主摄（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，f/1.8）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，四轴OIS光学防抖，f/2.4）+800万超广角镜头（f/2.4），同时搭载激光对焦传感器。其中，4000万像素超感光主摄采用荣耀独家深度定制索尼IMX600，为RYYB传感器，1/1.7英寸大底，四合等效像素2.0um。

荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，拥有双主摄摄像系统，分别是1200万独立电影镜头（五轴视频智慧防抖，16:9定制传感器，f/2.2）+4000万超感光主摄PRO版（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，OIS光学防抖，f/1.6）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，OIS光学防抖，f/2.4），另外也搭载激光对焦传感器。前置摄像头方面，荣耀V30系列支持3200万高清+ 800万超广角双摄自拍。