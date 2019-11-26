身价40亿美元！软银砸钱砸出的机器人披萨创企，竟是硅谷笑料

如果你得知硅谷有一家使用机器人制作披萨的初创公司的估值竟然接近20亿美元，你一定会大吃一惊吧。更让人惊奇的是，这家初创公司在一年内让自己的估值提高了一倍。

然而事实就是如此，据悉，初创公司Zume Inc.目前正在与投资者进行谈判，该公司在新一轮融资中的估值约为40亿美元。并没有意外，软银是Zume最大的投资者之一，颇具争议的WeWork和Uber背后的投资者便是软银，而Uber已经成了硅谷投资过度的典型代表。去年，软银为Zume投资了3.75亿美元。

在Zume的新一轮融资中，软银还将继续支持，但是应该不会进行领投了。据知情人士称，除了像传统的初创公司通过出售股权募集资金，Zume的本轮融资还会包含一些债务，具体募集的资金数额还不确定。

对此，Zume和软银均拒绝评论。

科技行业的业内人士认为在一个不受现实束缚的行业中，Zume可以成为走向成功的一条捷径，显然，Zume的投资者也意识到这一点。HBO推出了节目《硅谷》，其中一集对Zume进行了赤裸裸的讽刺。在WeWork首次公开募股失败和Uber在股市苦苦挣扎的情况下，软银参投的每一家公司都接受了新一轮的审视，一些批评者甚至认为Zume是软银的又一个错觉。

但是对于Zume的粉丝来说，嘲笑不足为惧，这并不意味着Zume没有发展的机会。首先，准备好机器人制作的披萨并将其送到硅谷食客的手中几乎不再是Zume的主要业务了。这家有四年历史的公司已经形成了一种新的企业模式，公司与没有店面的餐馆合作，在中央厨房或者说“云厨房”中备好他们的食物，然后由DoorDash和Postmates等交付提供商配送；Zume也会与现有的披萨公司合作，将整个外卖行业搭建成一个“中心辐射型”的模型。Zume致力于成为一个数据和物流供应商，其创始人Alex Garden的目标之一便是成为“食物亚马逊”。

一些玩笑者还没有充分理解这一模式，他们好奇在100亿美元的披萨外卖市场中，Zume将如何与必胜客和达美乐进行竞争。毕竟，基于消费者的低忠诚度和风险资本提供的疯狂补贴，食品配送行业的客户获取成本太高了。

对此，Zume针对必胜客的例子值得我们思考。上个月，Zume并没有尝试与披萨外卖公司竞争帕洛阿尔托的业务，而是宣布上线一个试点项目，为必胜客提供圆形可降解餐盒，这是Zume在食品包装行业的一次尝试。

还有另外一个例子，一家华盛顿的快速连锁披萨店正在使用Zume的餐车制作并配送披萨。

Garden表示：“如今，开设一家实体店需要投入数十万美元的资金，还需要耗费一年甚至更长的准备时间，但是有了我们的基础设施，商家可以在几周内就打开一个新的市场，而且他们的资金使用也会更加灵活。”

Zume不断尝试与现有食品供应商合作，这对软银的投资组合具有很重要的意义，因为这一组合中包含了Uber在内的多家全球领先的食品配送公司。亿万富翁John Doerr也是Zume的投资者之一，他并没有通过自己的风险投资公司Kleiner Perkins对Zume进行投资，而是进行了个人投资。

虽说成就非凡，但Zume的市值增长之路还是很长。据知情人称，尽管有实力雄厚的软银的帮助，Zume还是在一年内亏损了5000万美元，所幸募集到的3.75亿美元资金还有大部分存在银行里。

但是，从20亿美元的估值变为40亿美元，这恐怕又要成为一些人眼中的笑话了。