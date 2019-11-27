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荣耀赵明：第一款5G SoC，除了麒麟990都是中低端

2019/11/27 10:35:31来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月27日消息 荣耀总裁赵明对麒麟990 5G SoC的表现相当自信。昨日荣耀V30系列的媒体采访环节，赵明提到了其他厂家5G SoC的表现，称“从荣耀的标准来看根本都没法儿上机，因为5G的体验太差”。

赵明表示，有些品牌营销投入很多，但销量非常的“打脸”，这种情况和风险问题我们已经看到了。开始5G的芯片肯定是鱼龙混杂的，上来就说芯片多么好，多么牛，怎么怎么样，我可以告诉大家，为什么第一款的SOC除了麒麟990都是中低端的，因为这里面是非常非常难的，宣传的和最后体验的还有很大的差别。就相当于我们已经过了六级考试，别人连四级都没过。

随后现场有媒体提问称，目前友商都是单模5G，而荣耀坚持双模5G的意义在哪；赵明回答“怕对不起消费者。”

对于荣耀产品的布局，赵明也发表了自己的看法。他表示，产品布局得有清晰的认知，不力图必须抢首发，而是要在刚刚好的时候出现，才最好。这需要对行业成熟度，如运营商的网络布局、工信部的政策性引导，以及用户需求综合而定。我们做通信起家，非常了解市场节奏，我们认为现在推出，是刚刚好的节奏。其实，我们也有能力提前发布，早在上半年我们就可以推出支持5G网络的手机，但是我们认为双模5G才有价值。

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关键词：荣耀赵明麒麟990

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