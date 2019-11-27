任正非：我们处在爆炸式创新的前夜，未来二、三十年必然走进智能社会

IT之家11月27日消息 今日上午，华为心声社区公布了任正非发表于《经济学人》的署名文章。

任正非表示，我们坚信，未来二、三十年人类社会必然走进智能社会。今天，人类社会正处于新理论、新技术再一次爆发的前夜。

任正非指出，电子技术到了3纳米、1纳米后，不会因摩尔定律的失效而停下发展的脚步，还会继续前进，只是前进的实现形式还不知道罢了。基因技术、分子科技、人工智能、量子计算与光技术等也都会迎来巨大的发展。

以下为《任正非：我们处在爆炸式创新的前夜》全文：

我们坚信，未来二、三十年人类社会必然走进智能社会。今天，人类社会正处于新理论、新技术再一次爆发的前夜。发展潜力巨大，但也存在诸多不确定性。很多问题依然存在，但开放创新是最好的解决之道。

电子技术到了3纳米、1纳米后，不会因摩尔定律的失效而停下发展的脚步，还会继续前进，只是前进的实现形式还不知道罢了。我们曾经期望通过石墨烯来实现，但直到今天还不是很清楚；基因技术在这二、三十年一定有大的突破，它将促使生命科学、生物技术、纳米医疗……的巨大进步，给人类带来的变化还不可知；分子科技可以用来合成前所未有的材料，新材料、新技术不断出现，我们现在完全看不清楚；人工智能在此期间必将得到充分应用，对社会进步的促进和改进，财富的增加形式，还无法构想；量子计算在这个时期的突破普及，带来信息流量的爆炸，产生的影响，虽然想象得到，但绝对不会是我们想象的样子；光技术在各领域的深入应用……

单学科技术的进步，给我们带来新的机会，已经让人目不暇接了，而跨学科领域的突破产生的巨大冲击波更令人震撼；任何创新都伴随信息流量的爆炸增长，这些超大容量的数据的存储、传送、处理会是什么需求，不能预测。但可以确定的是，越来越多的数据将存储在云上，并在云上进行处理。洪水般的数据如何疏导？

总之，我们不知道未来的社会结构会是什么样的，如何去适应它，驾驭它。各种新思想、新技术都方兴未艾。跨学科的“链式反应”是这一波科技创新的新特征，比如，信息技术已经成为所有领域科学研究创新的基础，如同信息技术已经成为各个产业的基础一样。

要拥抱新时代，世界必须鼓励思想自由

已经明确的是，我们要加强信息社会的基础设施建设。其中，基础有两部分：硬基础（技术本身）、软基础（应用技术所需的规则、技能……）。硬基础，特别是光网与5G的建设，以及未来6G的应用。AI依赖一系列的信息技术，没有基础设施能力的持续突破，就难以进步，这就如同汽车没有高速公路就跑不快一样。软基础涉及人才、监管等，但关键在于人才，全世界要迎接这个新时代，必须发展教育，在提高全民族文化素质的基础上，在充分的学术自由、思想自由下，培养百花齐放的人才。

紧随数据

站在智能社会的门口，我们要展望二、三十年后在这个新的社会结构中扮演什么角色。我们想象得到信息洪水的巨大，疏导巨大信息洪流就是我们公司未来二、三十年的战略定位。疏导分发、存储与处理数据流量，就是我们的战略方向，也是我们长期的奋斗方向，奋斗必须在大方向上要有连续性，在不同阶段应有适应性。

一花独放不是春，这么五彩缤纷的信息社会，没有百花齐放是不可能的，我们要坚持开放合作共赢，坚持与全世界公司共建生态，共享生态，坚定不移拥抱全球化。