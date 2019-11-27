用捐款反对财富税？2018年美国最富有的20个人捐了多少钱

反对征收财富税的一个更有说服力的理由是，富人已经向慈善机构捐赠了大量资金。这是马克·扎克伯格上个月在福克斯新闻上为自己阶级辩护的一部分观点。

但加州大学伯克利分校经济学家、财富税倡导者Gabriel Zucman利用《福布斯》杂志的数据编制了一份表格，并将其发布在了Twitter上。表格数据显示，在任何一年里，富人几乎都没有捐出自己的财富。Zucman从《福布斯》著名的亿万富翁排行榜和最近发布的一份榜单中提取了数据（该榜单汇集了2018年向慈善事业捐款最多的50位美国人）。

《福布斯》澄清说：“我们只计算了那些已经到达受益人手中的钱，而不包括那些尚未兑现的承诺。我们也没有包括慈善基金会还没有花掉的捐款。”如果一位亿万富翁没有进入前50名捐款者名单，Zucman就假定他们的捐款为2500万美元，这是第五十位亿万富翁所给出的数额，用来作为一个更高的预估数据。

但是你也不能完全相信Gabriel Zucman对这张表格的解释。一种解释是，将股票与流通进行比较：在一年（2018年）内的捐赠相当于一生积累的净值。可以说，一个比较简单的比较方法是将捐赠与年收入进行比较，不过，当你以数十亿美元来衡量你的财富时，收入本身就变得不那么重要了（你的“收入”基本上就是股票和债券当年的价值增长量）。

第二个问题是慈善捐赠是不稳定的。以谷歌联合创始人Sergey Brin为例。虽然《福布斯》记录他在2018年只捐赠了2500万美元，但《慈善纪事报》估计，他在2000年至2017年捐赠了22亿美元，这是一个相当可观的数额。包括过去几年的捐赠和结果的整理将会改变很多事情。

第三，《福布斯》的衡量标准有意忽视了对基金会的承诺或捐赠，这或许是公平的，也可能是不公平的，取决于你对这些人的信任程度。例如，麻省理工学院经济学家Antoine Levy指出，Phil Knight的预估捐赠忽略了他在2018年捐赠的9.9亿美元股票。也有可能因为基金会的分配比像Laurene Powell Jobs的艾默生集团这样的有限责任公司更好地记录了支出，所以拥有传统基金会的亿万富翁在这个指标上做得更好。不过，扎克伯格夫妇也是通过一家有限责任公司进行的捐款，但《福布斯》杂志在追踪他们的捐款时没有遇到任何问题。

所以这张表的信息不够完美。但是，即使在某个方向上出现了一些错误，但结论也不容置疑：大多数亿万富翁只捐出了他们财富中可怜的一小部分。

让我们试着用《慈善纪事报》估算来修正。《慈善纪事报》估计，美国首富杰夫·贝佐斯在2000年至2017年间捐出了6700万美元。如果加上他在2018年捐出的1.31亿美元，总额仍然是他净资产的0.12%。而且，除了比尔·盖茨和沃伦·巴菲特，榜单上的其他人并不比贝佐斯好多少。

所有这一切都表明：如果美国的亿万富翁们想用他们的慈善捐赠来反对财富税和其他减少财富的措施，他们要做的还很多，至少要开始真正的慈善捐赠。