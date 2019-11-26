亚马逊CEO贝索斯豪捐9850万美元被批假慈善

北京时间26日消息，亚马逊创始人杰夫-贝索斯上周宣布向多个慈善组织捐赠9850万美元，以帮助无家可归者。但除了赞美之声以外，这一举动也引发了争议，批评者认为，作为全球首富，贝索斯应该为社会做更多贡献。

最新的批评来自英国工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn），他周日在社交媒体上发帖称，贝索斯最近的捐款仅相当于他的净资产的“0.09%。据《福布斯》估计，贝索斯目前净身价约1103亿美元。

科尔宾在帖子中表示：“这只是你净资产的0.09%。你只要缴税就行了。”这很可能是在讽刺亚马逊2018年在美国缴纳的联邦所得税为零，尽管其税前利润超过了110亿美元。

过去，贝索斯经常被批评没有将他的巨额财富投入到足够的慈善事业上。作为回应，贝索斯去年9月推出了“Bezos Day One”基金，这是一个规模达20亿美元的慈善基金，旨在消除无家可归现象，并支持低收入社区的教育。

然而，贝索斯的承诺仍然遭到质疑，包括一线怀疑论者，他们想知道这20亿美元将如何使用，以及为什么这位亿万富翁承诺捐赠的总额不到其净资产的2%。贝索斯也从未透露他需要多长时间才能捐出全部20亿美元，尽管他暗示该基金可能会随着时间的推移而增长。

即使做出了这么大的承诺，但贝索斯在《福布斯》2018年慈善排行榜上仍仅名列第23位。据《福布斯》统计，贝索斯去年总计捐赠了1.31亿美元，其中包括被24个无家可归团体的9750万美元。相比之下，巴菲特去年捐赠了34亿美元，比尔与梅琳达-盖茨基金会捐赠了26亿美元。