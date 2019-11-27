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iQOO Neo开启Android 10公测招募，12月2日推送更新

2019/11/27 12:03:30来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月27日消息 据vivo官方消息，iQOO Neo现已开启Android 10公测招募，招募时间11月26日——12月1日，12月2日推送更新。

【招募人数】

招募人数：5000人（以实际情况为主）

【推送时间】

推送时间：12月2日（Tips：推送时间以实际推送时间为准，若因不可控因素导致无法在计划时间内推送的，我们会第一时间发布公告通知用户，望悉知。）

【更新内容】

1、视觉篇：

全新开放式默认桌面主题设计

新增11个熄屏时钟样式（3个模拟表盘、4个贴图样式、3个个性化样式、1个侧边时钟）

优化部分模块界面小图标、功能按钮以及文字字重，减少视觉负担，提升使用效率。

2、Jovi：

Jovi主页换新颜，全新的Jovi主页将各类信息更直观的呈现在您眼前，让您轻松过好每一天。

Jovi物联升级，结合AI能力，现在可以自动发现家里或办公室的智能硬件，帮助您快速连接设备，并通过语音、场景设置来智能控制您的智能硬件。

3、扫一扫2.1：

新升级的扫一扫，不单能帮您扫二维码、扫文本、扫题，还能识别车辆故障灯，帮您及时了解爱车状况。

4、i管家：

安全检测，对手机进行全面的安全检测，为您营造安心的用机环境。

智能清理推荐，根据手机状态，智能为您推荐容易清理的内容，让数据清理变得更加简单。

屏幕使用时间，统计您的手机使用时间、解锁次数、收到通知次数，让您能直观感知每天的用机情况。

5、快捷中心：

新增用于一键清除桌面角标的快捷方式，让桌面瞬间变清净。

快捷中心广场新增搜索功能，帮您快速找到想要的快捷方式。

长按亮度条和音量条可将其放大并进行精细调节，放大后的亮度条提供了深色模式、自动亮度开关，每一处细节优化只为让您使用起来更方便。

6、录音机：

增加了倍速播放功能，提升播放速度，收听录音更加高效。

7、设置：

增加了锁屏充电效果自定义选项，选一个您喜欢的充电效果，充电效果也能绽放个性。

优化了部分菜单层级以及部分菜单功能的处理逻辑。

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关键词：iQOO neoAndroid 10

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