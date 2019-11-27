苹果：有了 iPadOS，四舍五入就是一台新 iPad

IT之家11月27日消息 今天Apple官方微信号发文，有了iPadOS，四舍五入就是一台新 iPad。从这一点看，苹果对iPadOS极其重视，软件系统的升级也能够让你有用上新iPad的感觉。

据苹果介绍，iPadOS系统拥有了多个技能，包括多任务处理，最多支持4个应用同框运行。比如左边使用WPS写文章，右边使用Safari浏览器查资料，侧拉唤出钉钉聊天，同时还可以使用画中画模式追剧等。

iPadOS还支持云盘、U盘等，文件管理支持iCloud、OneDrive、钉盘等集成到文件，iPad在一处直接读取，还支持插入U盘读取资料。

新的Safari浏览器支持一键截屏，使用Apple Pencil从屏角一滑就截屏，一点还能选取整页，再长的页面也能截取，Apple Pencil还支持随手标注，网页存储为PDF等。

除了视频拍摄和编辑之外，新升级iPadOS的iPad还支持连接Xbox等游戏手柄。

另外iPad升级之后新增随航功能，支持Mac的第二台显示器，可以在Mac上修图创作，在iPad上使用Apple Pencil进行手绘。

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2