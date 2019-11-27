“携号转网”正式全国启用！“携号转移归属地”痛点又会何时解决？

今天，全国“携号转网”正式提供服务启动会议在北京召开。

国资委，工信部办公厅、信息通信发展司、信息通信管理局、网络安全管理局，部分省（市）通信管理局，四家基础电信企业及中国信息通信研究院相关负责人参加会议。

会议正式宣布，在全行业的通力协作下，我们国家比原定目标提前一个月完成了“携号转网”的服务提供。

这也标志着通信行业向更高质量、更优服务迈出了坚实一步。

我们来简单回顾一下国内“携号转网”业务的推进历程：

2006年10月，当时的信息产业部（也就是现在工信部的前身）就发布了630号文件——《信息产业部关于保障移动电话用户资费方案选择权的通知》，首次提到“携号转套餐”或“携号转品牌”政策。

2010年11月22日，第一批携号转网试点才在天津、海南启动。

2014年9月20日，第二批携号转网试点在江西、湖北、云南落地。

2018年12月1日起，我国启动短信查询和申请的“携号转网”业务办理方式，在天津、海南、江西、湖北和云南五个省市进行试点。

2019年3月22日，工信部印发通知，明确了携号转网全国推广工作的时间安排。

2019年11月11日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，标志着国内三大运营商的“携号转网”业务正式进入试运行阶段。

2019年11月27日，全国“携号转网”业务正式提供服务。

毫无疑问，“携号转网”是一项具有广泛社会影响力和重大社会效益的惠民工程，是推动信息通信行业公平竞争的重要举措。

“携号转网”业务落地之后，我们不禁会想——

下一个可以给用户带来便利的业务是什么？用户在日常的通信服务使用过程中，还有哪些“痛点”？

根据不少用户的反馈，“携号转移归属地”，是一个比较迫切的需求。

众所周知，我们现在的手机号码是无法修改号码归属地的。如果你是北京的号码，移居上海之后，号码的归属地仍然是北京。

其实，我们国家在2017年10月1日起全面取消了手机国内长途费和漫游费，在2018年7月1日起全面取消了流量漫游费。

这就意味着，国内的手机用户，在国内任何地方拨打境内号码，或者手机上网，资费标准都是一样的。并不会像以前那样，产生昂贵的漫游费。

国内进行充值缴费、业务查询，也是可以随时随地进行的。

那么，为什么“携号转移归属地”业务，还会有这么多的需求呢？

原因在于几个方面：

一、来电号码的归属地显示，影响业主的正常工作和生活。

因为目前普遍泛滥的骚扰电话，每个手机用户都会对陌生的外地号码产生本能排斥，怀疑可能是诈骗或骚扰电话。很多用户看到异地陌生号码，直接拒接。

这样的话，会给正常的主叫用户带来比较大的困扰，对主叫被叫的正常事务造成影响。

二、异地号码办理电信业务存在障碍。

异地号码在本地办理电信业务，是很麻烦的。例如，号码遗失补卡，异地是不支持补卡的，需要机主本人回到原归属地补卡。现在运营商对机主审核很严，都不能代办，这个就给机主带来很多麻烦。

异地号码，直接拨打例如10086这样的客服，会接入本地客服中心。本地客服中心一般都无法解决问题，需要加区号，例如拨打010-10086，回到归属地的客服中心。这种拨打方式，是要收费的。

此外，现在很多宽带套餐都和号码绑定。如果号码归属地无法修改，就没办法在本地办理捆绑赠送的宽带。这个对用户来说，也会造成影响。

正是因为诸多不便，导致很多用户在升学、工作调动等迁居情况下，不得不重新办理手机号码。这样既给用户带来了很多不便，也是运营商的损失（往往都是优质用户）。

如此看来，“携号转移归属地”确实是一个很有市场的业务，运营商和通信主管部门或许可以加以考虑。