中国移动落实四大举措，正式提供携号转网服务

IT之家11月27日消息今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

11月10日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。

“携号转网”是贯彻落实中央决策部署、践行以人民为中心发展思想的重要举措，也是一项具有广泛社会影响和重大社会效益的惠民工程，将进一步推动信息通信服务更好地造福人民，同时也有利于我国通信企业不断提高网络和服务质量。中国移动坚决落实党中央决策部署，通过四大举措全力保障“携号转网”工作顺利实施。

高要求做好组织保障

2019年初，中国移动成立“携号转网”专项工作领导小组及八个工作组，统筹指挥、攻坚克难，每月召开工作推进会，保障“携号转网”服务顺利推进。31家省公司与集团公司组建两级联动攻坚团队，推动各项问题逐一解决。

高效率推进系统改造

“携号转网”改变了以号段区分运营商的传统模式，是一项复杂的系统工程。为保证“携号转网”服务顺利实施，中国移动投入专项资金用于技术攻坚和系统改造，并在工信部的指导下，推动运营商以及社会相关行业之间端的联调联测工作，累计完成15大类近500套重要网络设备升级和系统改造，制定联调测试场景500余个、累计测试超40万次。

高质量开展用户服务

为全力保障“携号转网”服务质量，中国移动开展专项服务提升工作。一是组建服务专家团队，建立“携号转网”专席；二是组织全员培训，开展多轮次、全覆盖的专项业务培训，受训人员超过8万人次；三是提供多通道便捷服务，客户可通过短信、10086、中国移动客户端、营业厅等多种方式咨询或办理“携号转网”服务；四是严格遵守工信部关于携号转网的各项规则要求，落实相关服务标准，优化系统功能，提升客户体验，确保用户“携得了、转得快、用得好”。

高标准优化市场环境

中国移动始终把客户利益放在首位，将以更高的标准加强行业自律、规范市场秩序，提升服务水平。下一步，中国移动将以“携号转网”正式提供服务为契机，打造一流基础设施，创新丰富业务产品，塑造优质品牌形象，提供更高质量、更有价值的信息通信服务，更好满足人民群众美好数字生活需要，努力成为网络强国、数字中国和智慧社会建设主力军，为我国决胜全面建成小康社会贡献更大力量！