工信部已监督电信运营商重点整改携号转网问题

IT之家11月27日消息 据新华视点报道，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛27日在携号转网启动仪式上说，携号转网试运行期间发现部分企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，一些协议期限过长，提前解约赔付标准过高等问题。工信部已监督电信运营商重点整改，并将持续监督检查，保障用户体验。

今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。