工信部已监督电信运营商重点整改携号转网问题

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月27日消息 据新华视点报道，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛27日在携号转网启动仪式上说，携号转网试运行期间发现部分企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，一些协议期限过长，提前解约赔付标准过高等问题。工信部已监督电信运营商重点整改，并将持续监督检查，保障用户体验。
今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有