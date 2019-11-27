内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

中国电信：8000多个自有营业厅提供携号转网服务

2019/11/27 13:33:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月27日消息今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

11月10日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。

在工信部指导下，近8个月来，中国电信全力以赴，和其他基础运营商以及信通院通力合作，克服诸多困难，经方案设计、建设改造、联调联测和试运行检验，今天正式面向全国用户提供携号转网服务。中国电信表示，正式提供携号转网服务后，中国电信将继续提高政治站位，认真落实工信部各项监管政策要求，按照“方便用户、公平公正、诚实守信、协同配合”原则，全力保障携号转网服务水平，不断增强用户的“获得感、幸福感、安全感”。

中国电信表示，从集团到省市县，集团公司和各省公司都成立了领导小组，组建了上千人的专项工作团队，细化了上百项工作任务，通过例会、培训、通报、检查等机制全力推动工作开展，共完成200多个网元的基础网络改造和整体业务管理系统的底层重构，800余个API接口、300余个业务平台的升级改造，30多万项网络、业务测试，10多万人次员工培训，组织8000多个自有营业厅提供服务。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：携号转网中国电信

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有