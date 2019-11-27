中国电信：8000多个自有营业厅提供携号转网服务

IT之家11月27日消息今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

11月10日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。

在工信部指导下，近8个月来，中国电信全力以赴，和其他基础运营商以及信通院通力合作，克服诸多困难，经方案设计、建设改造、联调联测和试运行检验，今天正式面向全国用户提供携号转网服务。中国电信表示，正式提供携号转网服务后，中国电信将继续提高政治站位，认真落实工信部各项监管政策要求，按照“方便用户、公平公正、诚实守信、协同配合”原则，全力保障携号转网服务水平，不断增强用户的“获得感、幸福感、安全感”。

中国电信表示，从集团到省市县，集团公司和各省公司都成立了领导小组，组建了上千人的专项工作团队，细化了上百项工作任务，通过例会、培训、通报、检查等机制全力推动工作开展，共完成200多个网元的基础网络改造和整体业务管理系统的底层重构，800余个API接口、300余个业务平台的升级改造，30多万项网络、业务测试，10多万人次员工培训，组织8000多个自有营业厅提供服务。