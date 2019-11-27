定了！北京垃圾分类新规明年五一实施：个人“犯规”有改过免罚机会

11月27日，《北京市生活垃圾管理条例》修改决定经市十五届人大常委会第十六次会议表决通过，修改后的条例将于明年5月1日正式施行。这是自2012年条例施行以来，本市首次对该条例进行修改。

修改后的条例首次明确，单位和个人是生活垃圾分类投放的责任主体，并对个人违法投放垃圾的行为，实行教育和处罚相结合。违规投放的个人“屡教不改”，最高可处200元罚款。此外，要求餐馆、旅馆不得主动提供一次性用品，并对“混装混运”现象加大处罚力度。

北京市垃圾分类分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾。

厨余垃圾： 家庭中产生的菜帮菜叶、瓜果皮核、剩菜剩饭、废弃食物等易腐性垃圾；从事餐饮经营活动的企业和机关、部队、学校、企事业等单位集体食堂在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂；以及农贸市场、农产品批发市场产生的蔬菜瓜果垃圾、腐肉、肉碎骨、水产品、畜禽内脏等。其中，废弃食用油脂是指不可再食用的动植物油脂和油水混合物。

有害垃圾： 生活垃圾中的有毒有害物质，主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

可回收物： 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的，已经失去原有全部或者部分使用价值，回收后经过再加工可以成为生产原料或者经过整理可以再利用的物品，主要包括废纸类、塑料类、玻璃类、金属类、电子废弃物类、织物类等。

其他垃圾：除厨余垃圾、可回收物、有害垃圾之外的生活垃圾，以及难以辨识的生活垃圾。

下面是一些规定解析：

党政机关、事业单位推行无纸化办公，提高再生纸的使用比例，不使用一次性杯具。

餐饮经营者、餐饮配送服务提供者和旅馆经营单位不得主动提供一次性用品，并设置醒目提示标识。

违反规定主动提供一次性用品的，由城市管理综合执法部门责令立即整改，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。

禁止在北市生产、销售超薄塑料袋。明确超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得使用超薄塑料袋，不得免费提供塑料袋。

违规使用超薄塑料袋的，将由市场监管部门责令立即整改，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。

个人将承担生活垃圾分类义务