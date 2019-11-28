美国国会议员：苹果借隐私保护为名行垄断之实

北京时间11月28日早间消息，苹果近期对iOS 13进行升级，提供了一系列新的隐私和安全功能。然而美国国会议员指控称，苹果借机从事不利于市场竞争的活动。

《华盛顿邮报》报道称，众议院司法反垄断子委员会主席、罗德岛州众议员大卫·西西林（David Cicilline）表示，他对苹果的行为“越来越感到担忧”。“如果没有强有力的隐私法，那么平台就会利用事实上私人监管者的角色，做出有利于自己的决定。这种风险越来越大。”

最近几年，苹果的隐私保护问题因为几起数据收集丑闻而受到关注。苹果目前已经把加强隐私保护政策作为优先工作。

苹果的新功能包括，让用户可以控制谷歌地图等应用何时使用跟踪和定位服务，以及防止WhatsApp和Facebook等应用在不活跃时跟踪用户数据。这些功能受到隐私保护组织的赞扬。

然而，对硅谷科技巨头进行反垄断调查的美国政界人士警告称，他们担心苹果借隐私保护为名从事“垄断活动”。

在宣布调整之前，应用开发者可以请求用户允许后台跟踪，这对于需要定位服务才能工作的应用至关重要，比如帮用户寻找钥匙的蓝牙应用Tile和Trackr。批评者指出，由于提议中隐私政策的调整，这些应用将无法按照预期运行。

然而，苹果自己的追踪功能非常难以关闭，且不受这种调整的影响。外界批评，苹果实际上只是在阻碍第三方开发者。

今年8月，科技网站The Information发布了7名应用开发者致苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）的邮件。这些开发者对苹果对位置跟踪的限制表示了担忧，并指责苹果在定位服务方面采取“双重标准”。

苹果发言人表示，该公司正在与开发者合作解决这些问题。“我们与开发者持续合作，听取他们关于如何协助保护用户隐私的反馈，同时还向开发者提供开发最佳应用体验的工具。”（张帆）