巨头借定制芯片冲击英特尔：亚马逊新数据中心芯片提速20%

知情人士称，亚马逊公司旗下云计算部门AWS已经设计出了性能更强的第二代数据中心处理器芯片。这再次表明，亚马逊正为其快速增长的业务大力投资定制芯片。

亚马逊云计算部门AWS

消息人士称，AWS的新数据中心芯片采用的是软银集团旗下ARM的技术，比第一代ARM芯片Graviton至少快20%。Graviton在去年发布，面向更简单的计算任务，成本更低。

如果AWS在芯片开发上的努力取得成功，那么它将帮助亚马逊降低对英特尔、AMD服务器芯片的依赖。

在云计算领域，企业从亚马逊租赁服务器，而不再需要运营自主数据中心。根据路孚特IBES数据显示，分析师预计亚马逊AWS今年的销售额将达到349亿美元。

云计算已经成为了数据中心芯片制造商的一大重要业务。英特尔控制着逾90%的服务器芯片市场，AMD几乎囊括剩余市场。去年，英特尔数据中心部门为公司贡献了近一半的营业利润。大多数服务器芯片被用于云计算。英特尔高管称，2018年，接近65%的英特尔数据中心芯片收入来自云计算和通信服务提供商。

科技巨头借定制芯片挑战英特尔统治地位

使用ARM技术的芯片设计商想要挑战英特尔的统治地位。目前，ARM芯片主导着手机领域。不过，多家公司正试图让ARM芯片适用于数据中心，其中包括由英特尔、苹果前高管运营的创业公司。

投行伯恩斯坦分析师斯特西·拉斯贡(Stacy Rasgon)指出，亚马逊的第一款ARM芯片似乎并未对英特尔的数据中心业务产生影响，后者在过去一年继续增长。但是他表示，那些每年在英特尔、AMD身上花费数十亿美元，并且替代选择不多的科技巨头，拥有开发更强ARM芯片的资源。

“如果只是ARM，我并不担心，但是如果亚马逊或者谷歌对ARM技术进行投资掌握了这些技术，那么这可能将对英特尔造成更大麻烦。”拉斯贡称。

消息人士称，亚马逊在ARM芯片开发上的努力似乎正取得进步，新款芯片在速度上的提升向市场发出了一个信号，证明亚马逊正在认真投资ARM芯片。但是消息人士也指出，亚马逊的新款芯片并没有英特尔Cascade Lake或AMD的Rome服务器芯片强大。

虽然性能上要差一些，但是ARM芯片要比英特尔的高端芯片更便宜，耗电更少。英特尔最强服务器芯片售价高达几千美元，但是ARM服务器芯片售价不到1000美元。

面对拥有数万台服务器的数据中心，芯片买家常常会聚焦多个因素：速度、芯片尺寸、功耗以及冷却成本，也就是“总体拥有成本”。这就是ARM芯片提供商希望有朝一日能够与英特尔抗衡的地方。

新ARM技术

亚马逊的第一代Graviton芯片使用的是ARM更陈旧的Cortex A72架构技术。知情人士称，新款芯片预计将采用更新的ARM技术，最有可能是Neoverse N1架构。另一消息称，新芯片预计至少有32颗核心，高于Graviton芯片的16核。

新款芯片还将使用一种名为“fabric”的架构技术，允许它与其他芯片协作以加速处理图像识别等任务。

要想利用上这种新芯片，云客户很可能需要使用专为ARM芯片开发的软件。和英特尔、AMD芯片所使用的软件相比，ARM芯片可用的软件相对较少。“硬件只是计算的一部分。”另一消息人士称。

亚马逊发言人拒绝就未来产品或服务置评。ARM不予置评。