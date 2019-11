IT之家11月28日消息 微软 Xbox One S 1TB 游戏主机+黑白双手柄套装现售1,132.9元,Prime会员含税包邮到手价1235.9元,速购:点此购买。

• 39元购亚马逊Prime会员季卡:点此前往

外观设计上Xbox One S首次采用白色机身,体积比Xbox One减小40%,同时微软还提供了专门的底座可以让Xbox One S“站起来”。内置供应电源绝对应该算是一大进步,毕竟Xbox One的电源适配器实在是显得有些笨重。配置方面,Xbox One S支持4K超高清视频播放(包括4K超高清蓝光,不包括4K游戏)和HDR游戏和视频的支持。

此外,Xbox One S在机身正面增加了一个USB接口,可以更方便的连接外部设备。并且为了让手柄配对更容易,Xbox One S还在机身内部增加了红外传感器。

• 微软 Xbox One S 1TB 游戏主机+黑白双手柄:点此购买。

【广告】