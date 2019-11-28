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调查机构：用户困惑，美国果粉认为苹果已成为5G领导者

2019/11/28 12:17:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月28日消息 调查分析机构Strategy Analytics发布报告，在美国市场，消费者对5G的认知度相对较高，但他们存在明显的困惑。Strategy Analytics用户体验战略研究团队最新发布的研究报告评估了消费者对5G的认知度、期望和潜在采用率，发现智能手机价格绝对是不购买5G的最大因素。

通过在线调研美国消费者，报告发现：

  • 将近三分之二的消费者表示对5G“基本熟悉”或“非常熟悉”，但是其中近五分之一的消费者认为他们已经拥有5G。

  • 虽然在美国有四分之一的消费者将5G列为重要功能，但五分之一的消费者尚未看到5G的必要，或者想等到5G的好处得到证实后再购买5G设备。

  • 抛开真实的市场现状，美国的苹果粉丝仍然认为苹果是5G的领导者。但是当消费者被问及他们会购买哪个品牌的5G手机时，三星与苹果并驾齐驱。

Strategy Analytics报告称：“在苹果和三星之外，5G设备的竞争将主要在中端市场——零售价在600美元及以下的智能手机。一波来自中国的5G新进玩家以及新的诺基亚设备也可能冲击LG和Motorola等品牌，这些品牌由于在5G时代重复购买的意愿很低而受到的威胁最大。”

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关键词：iPhone5G

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