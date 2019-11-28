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王思聪的香蕉游戏传媒发生工商变更：CEO裴乐卸任法人、经理成第一大股东

2019/11/28 12:19:02来源：凤凰科技作者：-责编：微尘评论：

据天眼查数据显示，11月21日，香蕉游戏传媒的运营主体上海香蕉计划电子游戏有限公司发生工商变更，CEO裴乐卸任法定代表人、经理一职，由贾宝接任。与此同时，投资方上海香蕉计划文化发展有限公司退出，新增投资人裴乐。此外，蓝游文化董事长王玥卸任董事，由周捷接任。

上海香蕉计划电子游戏有限公司成立于2015年9月，注册资本约1481万人民币，经营范围包括网络游戏开发、销售；赛事活动策划等。

此次变更后，公司最大股东为裴乐，持股比例为40.50%，由A股上市公司三六零安全科技股份有限公司全资控股的天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）为公司第三大股东，持股比例为13.50%。王思聪作为公司第四大股东，持股比例为9.50%。公司疑似实际控制人和最终受益人均为王思聪，持股比例为37.24%。

天眼查数据显示，11月9日，上海香蕉计划电子游戏有限公司被上海市静安区人民法院列为被执行人，执行标的为209万。与此同时，王思聪共有两笔股权数额总计281.48万人民币被上海市静安区人民法院冻结，冻结期限均至2022年。

公开资料显示，近期，王思聪麻烦缠身，先是旗下普思资本股权遭冻结，11月4日，被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的约1.5亿，11月20日，被取消限制消费令，21日又再度被限制消费。11月22日，王思聪房产、汽车、存款被查封。

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关键词：王思聪香蕉游戏

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