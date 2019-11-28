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微软Phil Spencer谈Xbox Scarlett新主机：没有人想要VR

2019/11/28 13:46:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月28日消息 微软Xbox部门负责人Phil Spencer声称该公司不会专注于VR游戏领域，因此下一代游戏机Xbox Scarlett不会支持VR功能。

尽管VR游戏越来越流行，尤其是在Oculus Quest设备和《Half-Life：Alyx》游戏中，但微软不会将VR虚拟现实整合到Xbox生态系统中。

微软Phil Spencer在接受Stevior采访时解释说，他们认为VR体验不足以让Xbox消费者满意。

“我在VR方面遇到一些问题，”Spencer表示，“这是孤立的，我认为游戏是一种共同的体验。我们正在回应客户的要求，但……没有人要求VR。”

“我们的绝大多数客户都知道他们是否想要VR体验，有很多地方可以得到。我们可以在PC及其他地方看到这些。”

这并不意味着Xbox将来一直不支持VR；如果微软觉得更有利可图，它可能会支持VR领域的游戏。

“没有人能够卖出数以百万计的VR设备。”Spencer表示，“我想我们可能（最终）会抵达那里。”Spencer总结道，“但是，现在这不是我们关注的重点。”

微软Xbox One X不支持VR，但微软在Windows 10 PC提供了对Oculus和Windows Mixed Reality的支持。

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关键词：Xbox微软

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