325元/月，荣耀V30 PRO手机首销日可享12期免息

IT之家11月28日消息 目前荣耀V30系列双模5G手机已经开启预约，据京东商城官方了解到，荣耀V30 PRO手机首销日可享白条12期免息，最低每个月为325元；此外，荣耀V30手机尾款可享白条6期免息。

据了解，荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证，分辨率为2400×1080；具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

硬件方面，荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

摄像方面，荣耀V30系列采用前置3200万高清+ 800万超广角双摄。后置摄像头方面，荣耀V30手机采用超感光相机矩阵，独家深度定制索尼IMX600传感器；荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，具有双主摄摄像系统和双OIS光学防抖。

价格方面，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元；将于12月5日正式开售。