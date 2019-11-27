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荣耀V30发布会5G唱歌演示翻车？老熊：静电干扰出现杂音

2019/11/27 8:01:27来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月27日消息 在昨日举行的荣耀V30系列发布会上，官方为了演示5G低时延的特性，让男女歌手在5G网络下连麦现唱；不过在实际演示中出现了声音断断续续甚至有杂音的现象，以致让不少观众以为5G低时延演示翻车了。针对这一情况，荣耀业务部副总裁@荣耀老熊 昨日晚间给出回应。

荣耀老熊表示，荣耀V30发布会首次5G异地卡拉Ok非常成功，充分展示了5G低时延的特性，其实这个K歌的声音数据传输量并不高，难点是时延的端到端控制。至于出现的杂音，荣耀老熊称，应该是MIC受到了静电干扰有些杂音。荣耀总裁赵明也在评论区表示演示绝对真实，“一位网友说开始MIC静电干扰也说明了演示的绝对真实。”

官方表示，荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

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关键词：荣耀V30

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