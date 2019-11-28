“黑五”AI手机清单：苹果iPhone 11 Pro/华为Mate30 Pro/谷歌Pixel 4/三星Note10必须拥有姓名

黑色星期五或网络星期一，任君选其一。

又到了一年中的这个时候了，如果你想在市场上买一部智能手机——从统计数据上看你很有可能是这样的，毕竟去年的这个假期售出了4.035亿部手机——没有比这段时间更好的月份来寻找新设备的促销、折扣和限时优惠了。三星正在举办Galaxy手机的销售活动，包括Galaxy S10e、S10、S10 Plus和S10 5G，一加公司最近将一加7 Pro的价格下调了150美元。像T-Mobile、Sprint、AT&T和Verizon这样的运营商将获得高达700美元的以旧换新积分，而对于零售商来说，则是常见的门庭若市。

这是一件好事——尤其是如果你不痴迷于某一个品牌，某一个机型，或一家制造商的话。传统观点认为，你可以通过屏幕或摄像头来判断一款设备，但去年我们采取了不同的方法，为人工智能爱好者推荐了一部最好的手机。在今年的第二版中，我们对类别进行了一些调整，以反映新的行业发展。但我们一直努力忠于最初的使命：突出那些在人工智能能力方面与众不同的手机。

具备最好人工智能芯片的智能手机

iPhone 11 、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

苹果公司的旗舰产品凭借其强大的人工智能芯片组，在去年的购买指南中拔得头筹，而且这一趋势今年还在继续。iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max都采用了Cupertino公司的A13仿生芯片。A13是一种定制芯片，采用7纳米工艺制造，封装了85亿个晶体管（高于其上一代的69亿个晶体管）。苹果公司iPhone营销高级总监Kaiann Drance表示，这是智能手机中迄今为止速度最快的处理器，但可以说，它的亮点在于改进了的神经引擎。

该引擎与六核处理器（两个高性能闪电核和四个高效率雷霆核）和图形芯片并驾齐驱，拥有八个专用的人工智能加速器，其速度是上一代引擎的六倍。专用的控制器有助于在不同的子处理器之间分配机器学习工作负载，使它们比A12和A11中的工作负载消耗更少的功率，同时每秒运行超过5万亿次的操作。

实际上，这意味着从文本到语音再到计算摄影能力的提高。苹果公司全球营销高级副总裁Phil Schiller表示，最新版本的IOS操作系统——IOS 13——有“更多”的自然语言处理功能，这是由运行在神经引擎上的机器学习算法加速的。紧随其后的是Deep Fusion，它通过多次曝光在三到七张照片之间进行抓拍，然后选出最好的照片，再将它们组合成一张带有最佳的阴影、彩色细节和高光的照片。还有人工智能驱动的夜间模式，可以在光线昏暗的环境下增强亮度，同时保留颜色和细节。

除了iPhone的肖像模式外，Face ID、Animoji和Memoji、人像照明和苹果的ARKit增强现实框架都是为这款神经引擎优化的功能。在按下快门按钮后，人工智能模型试图找出拍摄的是什么样的场景，并将任何物体与背景区分开。这种对深度的透彻理解使后期制作编辑变得模糊和清晰。

在等式的第三方，开发人员可以在神经引擎上运行代码。圣何塞软件公司Nex Team的篮球应用程序HomeCourt利用它来跟踪和记录投篮、失误和球员在球场上的实时位置。Digital Masterpieces的BeCasso应用程序使用一种名为“风格转换（style transfer）”的人工智能技术，以其他图像的风格重新构图、构图或素描。Memrise还打包了一个分类器模型，可以识别对象并告诉用户如何用任何语言说出他们的名字。

华为Mate30 Pro

如果你愿意放弃包括Play Store在内的谷歌应用和服务，华为Mate 30 Pro值得考虑。它是苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）研究人员开发的一款应用程序AI Benchmark中的佼佼者，该应用程序衡量了一系列机器学习任务的性能，在MobileNet（Int8）等典型AI基准测试中也名列前茅。

麒麟990内部的5G系统芯片负责计算能力的提升。它是一个7纳米的晶片，拥有103亿个晶体管和8核架构，其中6核用于中、低强度的工作负载（如音乐和文件传输），4核用于提高性能。这一切都得到了12核图形芯片——Mali-G76的补充，它在效率方面超越了高通骁龙855内部的Adreno 640。

但有争议的头条新闻是神经处理单元（NPU），这是一种为向量数学而优化的协处理器，它是Facebook的Caffe2和Google的TensorFlow等机器学习框架的命脉。微软的翻译器应用程序利用它来完成扫描和翻译图片中的文字等任务。华为表示，它的异构计算结构——HiAI——能够自动地将语音识别、自然语言处理和计算机视觉的工作负载动态地分布在整个软件中。

NPU的达芬奇架构中只有一个核心——由Cambricon设计的麒麟970和980中NPU的进化——在面部识别等任务上的效率是通用处理器核心的24倍。此外，它可以加速90%常用的计算机视觉算法，包括Inception、Deep Lab、VDSR、VGG和MobileNet-SSD。

这些都体现在Mate 30 Pro的Master AI中，这是一款“智能”场景识别器，类似于三星的场景优化器和LG的AI Cam，可以根据周围环境的光线、对比度和其他因素自动调整手机的摄像头设置。增强的夜间模式合成了在多次曝光下拍摄的最佳连拍照片，而人工智能辅助稳定（AIS）和“4D”则预测受试者移动的位置，以保持他们的焦点，同时智能地裁剪帧，以平滑不稳定的镜头。

具备最佳人工智能摄像头功能的智能手机

谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL

在人工智能摄像头功能方面，有没有比Pixel 4更好的手机，我们不去争论。去年的Pixel系列（Pixel 4和Pixel 4 XL）设置了一个很高的标准线，但谷歌通过了一系列的改进来清除了这个限制。

一个专用的人工智能协处理器——下一代Pixel Visual Core，它改进了Pixel 3中的成像芯片——高效能地处理每秒数百万到数万亿次的操作，加速了Pixel 4系列的HDR+功能（稍后详细介绍）。它还负责加速谷歌的快速和准确的图像超分辨率（RAISR）技术，该技术使用机器学习来生成高质量的放大图像，以及零快门延迟，消除触发手机快门和实际拍摄照片之间的延迟。

这只是冰山一角。Pixel 4利用人工智能来探测白平衡，识别出经常被拍照的人，并在帧内检测到这些人时将注意力集中在他们身上。自动对焦模式跟踪视图中感兴趣的项，消除了手动锁定对焦的需要。至于俯拍，它会在快门按钮被点击之前和之后捕捉到一个突发帧，并根据微笑、睁开的眼睛和凝视等因素自动选择最佳拍摄。

Pixel 4最令人印象深刻的摄影功能可能是夜视，它利用机器学习来提高无闪光和超暗图像的亮度。Pixel 3发布后，Pixel 4的动态范围和颜色得到了改善，因为它支持更长的曝光时间（约16秒）。它还增加了一个焦点选项-无限-在现有的近，自动聚焦，和远的选项旁边，以及一个天体摄影模式，增强夜空的对比度，以提高恒星的能见度。

具备最佳替代人工智能助理的智能手机

Galaxy Note10和Galaxy S10系列

三星的Bixby assistant或许不像Google助手、苹果的Siri或亚马逊的Alexa那样无所不在，但它正在稳步提升。Bixby现在的特点是更好的自然语言处理和更快的响应时间，以及内置的降噪技术。从10月份开始，它推荐基于上下文的语音应用，比如当用户说“我需要搭便车”时，共享乘车和导航应用程序。

今年7月，三星在美国和韩国推出了Bixby Marketplace，这是一个专门的应用商店，第三方开发者可以在这里提供自己的兼容Bixby的服务，类似于亚马逊的Alexa技能。通过它，用户可以搜索增强Bixby功能的服务——三星称之为“胶囊（capsules）”。只需轻轻一点，胶囊就可以被添加进去，Bixby Marketplace支持评级和评论，帮助人们挑选出最好的，或者至少是最受欢迎的胶囊。

Bixby的另一个相对较新的功能是Bixby Routines，它在今年早些时候推出。就像Alexa Routines和谷歌助手上的Routines一样，Bixby提供预设的和个性化的Routines，如开车和睡前Routines，可以根据你的习惯定制。

与任何现代语音助手一样，Bixby可以识别向日历添加项目、排列曲调、拨打电话和启动应用程序的请求，它还可以回答有关体育比赛分数、电影放映时间、营业时间等基本问题。总共支持7种语言（英语、韩语、汉语、德语、法语、意大利语和西班牙语）中的3000多个命令，包括“在分屏视图中打开gallery应用程序并旋转未对齐的照片”和“在附近的电视上播放视频”等链接命令。

结论

所以你现在就有了四款备选方案：在三个不同的类别中创新地使用了人工智能的四款旗舰智能手机。

苹果2019年的iPhone系列在芯片领域遥遥领先——升级后的神经引擎，结合强大的软件工具和蓬勃发展的开发者生态系统，巩固了它的领先地位。这就是说，华为还是紧随其后，尤其是考虑到Mate 30 Pro的第一方摄像头功能，该功能利用了麒麟990改进的人工智能芯片。

但Mate 30 Pro的相机在计算摄影类别中不及谷歌的Pixel 4。Pixel 4拥有我们测试过的最好的智能手机摄像头之一，这在很大程度上要归功于人工智能。

最后但并非最不重要的是，三星Galaxy Note10和Galaxy 10系列展示了三星Bixby助手的最新版本。Bixby可能不是市面上最强大的平台，但它在最近几个月的表现要好得多。据我们所知，Bixby语音是仅有的（如果不是唯一的）语音助手之一，它可以识别链接的命令并与应用程序菜单和子菜单交互，这使得它非常适合免提使用。