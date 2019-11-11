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苹果专栏展示摄影师iPhone 11 Pro镜头中的中国风貌

2019-11-11 14:03:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月11日消息 今天苹果中国发新闻稿，展示了中国的摄影师们通过iPhone 11 Pro Max的镜头发掘全国各地之美。

新闻稿全文如下：

张雨使用iPhone 11 Pro Max的长焦镜头人像模式于成都拍摄

中国的摄影师们通过iPhone 11 Pro Max的镜头重新发掘全国各地之美。这些令人赞叹的人物、城市天际线、风景以及地方文化照片凸显出中国充满生机的活力和多样性。

iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max带来创新的三摄系统，采用全新超广角、广角和长焦摄像头，并与iOS系统深度整合，打造出为每一个用户而设的Pro专业级相机体验。新的广角摄像头感光元件拥有100% Focus Pixels，配合先进的软件，实现了夜间模式，并为室内和室外弱光环境下的照片拍摄带来巨大改进；Deep Fusion会利用先进的机器学习技术，对照片进行逐个像素的处理，优化照片各个部分的纹理、细节和降噪处理。

张雨使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于北京拍摄

张雨使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于上海拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的夜景模式于昆明拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于南京拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的广角镜头于厦门拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于青岛拍摄

张雨使用iPhone 11 Pro Max的广角镜头于苏州拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于广州拍摄

张雨使用iPhone 11 Pro Max的夜景模式于成都拍摄

赵华鹏使用iPhone 11 Pro Max的超广角镜头于深圳拍摄

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关键词：iPhone 11 Pro

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