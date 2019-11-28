泰尔实验室李传峰：标准是对5G手机发展最重要的制约

“2019新浪金麒麟高峰论坛”于11月28日在北京举行，主题为“新征程新使命”。中国泰尔实验室副总工程师李传峰发言称，4G之前主要是解决人与人之间连接的问题，5G除了解决人与人之间的连接，还要解决人与人、物与物之间的通信。
李传峰认为，“现在对手机的5G来说发展最重要的制约是在标准，因为5G的标准还在不停地完善中，它的更迭特别快，包括国际标准，包括国内的标准统一稳定可能是对这个产业能起到至关重要的作用。”
谈到独立组网和非独立组网的区别，李传峰表示，“非独立组网的概念其实就是利用5G的接入网接入到目前4G核心网的概念，这个有它的优势，初期能实现，但是它只支持eMBB（移动宽带连接），大速率的问题能解决，但是其他的解决不了。”
“从2020年1月1号以后，终端是必须要支持NSA和SA的，这样子的问题就是将来为了后续的平滑过渡，”李传峰介绍称，从终端成熟度来看，今年有海思的终端目前已经是支持双模的，但是后续我们也看了整个产业链其他的方案提供商都有计划，明年能够满足双模要求。
以下为李传峰发言实录：
王冠雄：3G、4G、5G，如果3G、4G产生了美团、小米这样的企业，新的5G时代到来之后，产生了哪些巨大的红利？决绝性因素和关键节点在哪里？第一个问题嘉宾回答一下，请大家用两三句话简明扼要地说出你认为5G相比于4G最大的特点，可以从商业、技术、产业政策不同的角度。
李传峰：从我们技术上来看，我们大约是十年发展一代，现在是5G，这个我们行业内来说也是十年磨一剑，所以这个很有重要的意义，从5G当时设计的远景来说主要是为了解决3个方面的应用。
第一种叫EMVB，我们行业叫移动增强宽带。这个是为将来的类似于高清视频、AR/VR宽带连接来用的。
第二种是URLLC，我们叫低时延高可靠，将来解决车联网、工业互联网这种控制类应用的。
最后一种是MMTC，就是海量连接，就是物联网的应用。从这一方面来看，4G之前主要是解决人与人之间连接的问题，5G除了解决人与人之间的连接，还要解决人与人、物与物之间的通信。
王冠雄：下一个问题问一下李总，刚才卢总也讲了，5G不管是从终端还是面临一些产品线的挑战。从技术方面，制式、功耗、续航等等都会存在一些问题，泰尔实验室做了哪些问题，帮助行业解决这个问题？另一个大家知道手机厂商都要求支持双模，今年出货的这些NSA终端未来网络兼容情况是怎样的？
李传峰：首先，大家所说的耗电的问题，当时说得最严重的时候是3G的时候，耗电特别严重。4G的时候是多模多制式，这是一个很严重的问题，这些问题随着大家的共同努力，这个技术是可以克服的，现在对手机的5G来说发展最重要的制约是在标准，因为5G的标准还在不停地完善中，它的更迭特别快，包括国际标准，包括国内的，标准的统一稳定可能是对这个产业能起到至关重要的作用。
再就是从我们院来看，包括我们实验室对产业界，我们院中国信息通信研究院是中国高端智库、产业发展平台，我们就是对政府做支撑、对产业发展做一些策略研究。
第二块，从我们实验室的角度，我们还有一块就是标准类的，现在我们是在国际行业标准组织3GPP里面，包括终端相关的测试方法、测试标准这些东西，很多都是我们实验室在牵头制定的。同时我们也在国内制定相应的标准、方法来做到指标、测试方法要统一，这一块我觉得对我们行业是非常重要的，而且这一块也是整个产业链上下游大家都广泛参与的。
最后，想到的是测试实验环境怎么能帮助企业？我们这边可能建了有实验室等等，我们5G确实是做的主导，是走在世界前列的，2019年1月份，在GCF全球认证组织里面，也是我们实验室提交的世界上首例NSA的协议一次性测试，2月份是SA的一次性测试，也是世界首个也是在我们实验室来提出的。所以这一块呢，相当于这一块呢，我们坦白讲这个产业是走在了前列的，所以我们在这些方面呢，这些环境也同时是帮助了产业的整个的终端企业，包括我们整个的产业、整个标准的完善，都是有很大的促进作用的。
王冠雄：下面问一下李工。今年5G不能回避的话题就是标准支撑，从NSA到SA，今年很多手机厂商同时要支持两个双模，SA商用产业链现在准备得如何？今年已经出货的支持NSA终端的未来会怎样？谢谢。
李传峰：NSA是非独立组网，SA是独立组网，非独立组网的概念其实就是利用5G的接入网接入到目前4G核心网的概念，这个有它的优势，初期能实现，但是它只支持eMBB（移动宽带连接），大速率的问题能解决，但是其他的解决不了，对我们来讲，目前这个阶段对进网要求，今年是允许只支持NSA的终端是可以进网的，但是从2020年1月1号以后，终端是必须要支持NSA和SA的，这样子的问题就是将来为了后续的平滑过渡，对终端来讲，客户买了以后，这个基站是可以平滑过渡，但是终端只能是更换、替换。现在的阶段来说，有NSA的终端，因为我们的网络是逐渐升级，终端目前平均使用周期是两年左右，这个周期内是没问题的。但是后续2020年以后，我的终端是支持双模的，NSA和SA两种模式的时候就没有任何问题。从终端成熟度来看，今年有海思的终端目前已经是支持双模的，但是后续我们也看了整个产业链其他的方案提供商，都有计划，明年能够满足双模要求。