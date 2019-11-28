泰尔实验室李传峰：标准是对5G手机发展最重要的制约

“2019新浪金麒麟高峰论坛”于11月28日在北京举行，主题为“新征程新使命”。中国泰尔实验室副总工程师李传峰发言称，4G之前主要是解决人与人之间连接的问题，5G除了解决人与人之间的连接，还要解决人与人、物与物之间的通信。

李传峰认为，“现在对手机的5G来说发展最重要的制约是在标准，因为5G的标准还在不停地完善中，它的更迭特别快，包括国际标准，包括国内的标准统一稳定可能是对这个产业能起到至关重要的作用。”

谈到独立组网和非独立组网的区别，李传峰表示，“非独立组网的概念其实就是利用5G的接入网接入到目前4G核心网的概念，这个有它的优势，初期能实现，但是它只支持eMBB（移动宽带连接），大速率的问题能解决，但是其他的解决不了。”

“从2020年1月1号以后，终端是必须要支持NSA和SA的，这样子的问题就是将来为了后续的平滑过渡，”李传峰介绍称，从终端成熟度来看，今年有海思的终端目前已经是支持双模的，但是后续我们也看了整个产业链其他的方案提供商都有计划，明年能够满足双模要求。

以下为李传峰发言实录：