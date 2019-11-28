工信部透露携号转网数据：中国移动转出最多，中国电信转入最多

IT之家11月28日消息 今日，工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。此前，天津、海南、江西、湖北、云南等五个前期试验省（市）已于2019年9月19日正式提供服务。

据工信部透露，截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。数据显示，中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半，而转入方大部分选择了中国电信。

据央视新闻消息，截至11月26日，完成“携号转网”用户已达316万，携转占五省（市）用户总量的1.8%。其余省级系统已于2019年11月10日起上线试运行，截至11月26日，共发放携出授权码11.2万人次，协助7.2万个用户完成携转。

在携号转网启动仪式上，工信部表示，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

此外，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，携号转网试运行期间发现部分企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，一些协议期限过长，提前解约赔付标准过高等问题。工信部已监督电信运营商重点整改，并将持续监督检查，保障用户体验。