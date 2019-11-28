多加防范！央视新闻曝光多起“携号转网”新型诈骗

IT之家11月28日消息 昨日三大运营商正式开展携号转网服务，不过随着新服务的到来一些新出现的骗局也接踵而至。据央视新闻报道，全国已发生多起利用运营商携号转网服务实行诈骗的案件。

据报道，目前不法分子利用携号转网服务进行诈骗的途径主要是发送制作好的钓鱼网站链接并引导受害者点击以此获取个人信息银行卡信息进行盗刷。对此公安部、工业和信息化部等部门均已下发预警通知。

据悉，此类诈骗作案手段多为通过电话或短信方式联系受害人，利用受害人不清楚转网具体规则欺骗事主，声称转网可能带来诸多风险，进而引导其进入网站完善信息，事主进入网站后按引导填写身份证、银行卡、手机号等信息，因泄露个人信息导致银行卡被盗刷。

因此消费者要首先了解自己是否符合携号转网条件，同时查询途径最好采用三大运营商的官方短信查询途径：中国电信用户通过编辑短消息“CXXZ#姓名#证件号码”发送至中国电信官方客服短消息平台10001查询号码是否满足携转条件，10001及时反馈用户查询结果。中国移动用户通过编辑短消息“CXXZ#姓名#证件号码”发送至中国移动官方客服短消息平台10086查询号码是否满足携转条件，10086及时反馈用户查询结果。中国联通用户通过编辑短消息“CXXZ#姓名#证件号码”发送至中国联通官方客服短消息平台10010查询号码是否满足携转条件，10010及时反馈用户查询结果。

三种常见携号转网骗局：

骗局1

江西市民汪某接到自称某通讯商客服电话，称之前提交的电话号携转资格已经通过，但是想要获取携转授权码需要填写完整信息且绑定专属银行卡，事主通过对方发来的短信进入网站输入个人信息被骗16000元。

骗局2

上海市民何某在上网时知悉携号转网后只能通过掌上营业厅和地面营业厅充值，不能使用支付宝和微信支付了，便在该条新闻下留言追问解决办法，后收到私信，对方称可以通过完善信息解决，事主点击对方的网站链接输入个人信息，损失了6300元。

骗局3

常州市民许某收到陌生号码短信称，更换运营商后短信通道变更可能导致收不到银行卡、微信、支付宝等发送的短信，请及时登录附带链接的网址进行信息完善，许某进入网站输入身份证、银行卡号及密码、手机号码等个人信息，银行卡短时间内被刷走了5000元。