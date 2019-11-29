怀念苹果iPod的经典转轮吗？不妨在iPhone上体验一把

北京时间11月29日早间消息，一位iOS开发者正在开发一款iPhone应用程序，这款应用程序将通过怀旧的转轮设置将智能手机变成iPod Classic。纽约库珀联合学院（Cooper Union college）的设计系学生艾文·胡（Elvin Hu）从去年10月起就开始着手这一项目，并于昨日在Twitter上与大家分享了这款应用的早期成果。它基本上把你的iPhone变成了一个全屏iPod Classic，带有一个转轮，包括触觉反馈和点击声音，就像苹果的非常早期的设备一样。

它在Twitter上引起了很大的兴趣，甚至连“iPod之父”托尼·法德尔（Tony Fadell）也表示，这是一次“美好的回归”。艾文·胡建立这个应用程序是因为他正在写一篇关于iPod在学校发展的论文。“我从小就喜欢苹果产品”，胡在给杂志《The Verge》的邮件中透露。“在我的家人给我买得起苹果产品之前，我会在费列罗巧克力盒子的盖子上画出iPhone的用户界面布局。苹果的产品极大地影响了我将设计作为职业的决定。”

不过，我们是否能使用这款应用，很大程度上取决于苹果。“我从去年10月开始就一直在做这个项目，这款产品的发布取决于苹果能否批准”，胡承认，“我相信他们有正当理由对此说不（因为专利和其他原因）。”

该应用程序还包括苹果的旧的封面流功能，一个三维图形界面，让你滚动和翻阅专辑和歌曲艺术品，以选择曲目。胡已经将其构建到了转轮的上方，并且它也可以在横向模式下工作。

如果苹果真的阻止了这个发布（这是可能的），那么胡可能会“视苹果社区的反应将其作为一个开源项目发布”。该应用程序仍在开发中，胡希望在12月底前完成。如果苹果对这款应用不满意，我们只能希望iOS团队中有人怀旧之心，并将此作为苹果音乐和iPod粉丝的终极复活节彩蛋。