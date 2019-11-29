途歌共享汽车案件走到尾声，用户1500元押金难追回

据报道，共享汽车途歌的案件中的维权用户已接到法院来电，途歌将以“确无财产可供执行的案件”，暂时终结执行程序，并做结案处理，待发现财产后继续恢复执行。

按照这一说法，维权用户的1500元押金大抵是“维”不回来了。

途歌成立于2015年，2015年9月，获拓璞基金数百万天使轮融资；2016年11月，获拓璞基金3000万人民币A轮融资；2017年1月，获真格格基、拓璞基金4000万人民币A+轮融资。2018年1月，途歌完成B+轮2600万美元融资，资方包括SIG海纳亚洲、真格基金、凯欣资本。

2018年12月底，途歌表示因资金压力，不能满足每天线上寻求退押金的用户，只能退还15名用户的押金，同时需要用户需要来公司现场进行登记。随后，用户们在北京法院审判信息网上得知，北京通利达汽车，海易出行，北京中青旅业汽车销售等相关公司均对途歌公司提起了诉讼，要求其支付牌照费，租金，滞纳金，违约金，违章罚款等费用，累计约110万元。和小黄车的境遇一样，用户1500元的退还押金流程举步维艰。

9月24日，途歌出行应用母公司北京途歌科技有限公司已经成为最高人民法院公示的失信公司，投资其深圳的市前海途歌汽车租赁有限公司也是最高人民法院所公示的失信公司，其创始人王利峰沦为“老赖”，已被限制消费。

9月25日，途歌出行的官网已经无法访问。

类似的事件似曾相识，小黄车ofo在2018年末陷入资金危机后，同时申请退款用户的数量达到千万，为了缓解退押金压力，ofo转向以购物单的形式“归还”用户押金，但收效甚微。2018年，ofo甚至曾鼓励用户将押金变为P2P资产，作为回报用户可以永久免押金骑行ofo。目前，仍有上百万用户押金未得到归还。