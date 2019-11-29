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索尼PS5新爆料：将搭载人工智能游戏助手

2019/11/29 10:18:57来源：TechWeb作者：Suky责编：孤城评论：

除了几款近期或者明年初即将亮相、热度爆棚的新款手机外，近期在数码圈出现频率最高的硬件设备恐怕少不了将于明年底亮相的索尼新一代游戏主机PlayStation 5。虽然距离发布还有整整一年的时间，但关于该机的诸多细节都越来越清晰。现在有最新消息，有外媒近日表示，PS5还将搭载一个集成在游戏中的AI游戏助手。

据外媒最新报道的信息显示，全新一代的索尼PS5将有望搭载一个一个集成在游戏中AI游戏助手，可以对特定游戏的问题给出特定的答案，玩家可以直接从人工智能中得到有关游戏内容的信息，助手将还能够解释游戏目标或某一项目的位置，并能帮助玩家从网络上提取相关信息。这对于如今越来越庞大且极其复杂的特大型游戏而言，显示是十分必要的，将大幅提升玩家的游戏体验。此外，该游戏助手还将有一个移动端App，可以提供游戏统计数据以及游戏中事件的某些信息。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PS5主机将提供基本款和Pro版两个版本，采用十分抢眼的“深V”外观造型，搭载AMD为索尼PS5专门定制的SoC芯片，其频率最高将达到3.2GHz，性能将是PS4初代的4倍。还将配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。此外，该机还将配备全新设计的手柄。

据悉，索尼PS5将有望于2020年11月20日正式推出，预估定价约为499美元，约合人民币3350元。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：索尼PS5

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