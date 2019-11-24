IT之家11月24日消息 据索尼官方消息，索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代将于12月7日正式开售，价格为35000日元（约合人民币2267元）。

据了解，索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代在今年的IFA 2019上正式亮相。索尼WI-1000XM2采用与索尼WH-1000XM3头戴式耳机相同的QN1处理器，采用“双噪声传感器技术”，内置/外置一个麦克风。噪声由两个麦克风收集，并由QN1产生的高清反相信号抵消，以实现高噪声消除效果。

索尼WI-1000XM2还使用了索尼的高清混合驱动器系统，配有9毫米动态驱动器和平衡电枢驱动器，可在各种频率下产生清晰的音频。这款蓝牙耳机还具有32位音频信号处理、数模转换功能，内置耳机放大器。

索尼WI-1000XM2可连续播放长达10小时的音乐，还支持快速充电，因此只需10分钟充电即可提供长达80分钟的播放时间；重量为58克，左右耳机可以在不使用时通过磁铁吸附在一起。

索尼WI-1000XM2支持高音质编解码器“LDAC”，据称即使使用无线也能实现相当于高分辨率的高音质。其他支持的编解码器是SBC / AAC，但不支持aptX和aptX HD。

最后，索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代将于12月7日正式开售，价格为35000日元（约合人民币2267元）。关于国行版本的开售时间和价格，还要等到官方正式公布。