沈义人：全新OPPO Reno3 Pro 5G将采用4025mAh电池

IT之家11月29日消息 继昨日沈义人通过微博为新款OPPO Reno3 Pro 5G预热后，今日“不知名爆料网友”再度释出OPPO Reno3 Pro 5G的电池信息，一起来看一下。

沈义人表示，OPPO Reno3 Pro 5G的电池容量为4025mAh（典型值），而其厚度仅为7.7mm。

从昨天沈义人放出的预热海报来看，预计OPPO Reno3 Pro 5G的定位将是轻薄5G旗舰，同时手机的边框四围均尽可能地收窄，再加上前后3D玻璃覆盖以及4025mAh的电池容量，在续航得到保证的同时OPPO Reno3 Pro 5G也尽可能保证了手机的握持感及外观设计。

目前包括三星Note10+ 5G版、iQOO Pro 5G以及华为Mate20 X 5G在内的5G手机均采用了电池容量超4100mAh的手机电池，但随之而来的也是机身厚度的增加.OPPO Reno3 Pro在7.7mm手机厚度的条件下电池容量也做到了4025mAh，为保证最终续航效果就必须在包括ColorOS 7系统优化、快充技术、5G芯片等方面“下功夫”，因此OPPO Reno3 Pro 5G的实际续航表现以及ColorOS 7的优化程度同样值得期待。

OPPO首款双模5G手机Reno3系列预计将于12月份发布，敬请期待。