被裁员工发声：已和网易达成和解，将共渡难关

IT之家11月29日消息 今日中午，网易与前员工的纠纷事件迎来新的进展。网易发布公告再次致歉，并表示双方目前已达成和解。下一步，公司将尽最大努力，协助该同事寻求妥善的治疗方案。

随后，网易被裁员工也对这一事件作出回应，其表示，非常感谢所有公众和媒体对我的事给予了巨大的关注与支持。目前，他已和网易已经达成了和解。

这名网易前员工还表示，现在的他，只有一个简单的愿望，就是平安健康，积极配合治疗，在病情得到控制后重新找一份工作，不让父母再为我操心。

以下为网易被裁员工回应全文：

大家好，非常感谢所有公众和媒体对我的事给予了巨大的关注与支持。除了无尽的感激，我实在不知道还能说些什么。

这几天，网易高层几次联系我们，当面做了很诚恳的道歉、沟通和慰问。目前，我们和网易已经达成了和解：双方一致同意，放下争议，共同去关注眼下最重要的事情-----接下来，网易会全力协助我的治疗，和我们一起共渡难关。

在这里，我想感谢母校老师和校友们的关心和无私帮助，感谢省总工会、市总工会提供的帮助，感谢佑平律师事务所的俞起律师，也想感谢所有人对我的关心和支持。

也感谢网易专项调查小组的工作人员，尤其是张老师，是你们让我们重新感受到网易人的温暖。

有很多朋友留言发消息鼓励我，也给了我很多中肯的建议。就像很多人留言说的，以后我还是要一个人面对工作和生活，身体最重要。我的主治医师也说想要控制病情的发展，必须保持平静心情。所以现在的我，只有一个简单的愿望，就是平安健康，积极配合治疗，在病情得到控制后重新找一份工作，不让父母再为我操心。

再次感谢大家，祝大家都健康平安！