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微信发布64位安卓版7.0.9下载链接，据悉运行速度更快

2019/11/29 14:39:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月29日消息 昨天微信正式发布了安卓版7.0.9更新，更新内容为“解决了一些已知问题”，值得一提的是，微信还提供了64位测试版本的下载链接。

据悉，目前如果用户通过Google Play下载微信客户端，那么商店是能够识别设备自动选择32位还是64位版本的微信。但是，在国内市场上，面向国内大众普通用户发布的安卓版微信客户端其实还是32位版本，因为要兼顾32位设备的兼容情况。

需要指出的是，目前官方仍然把64位版本微信叫做测试版。另外，64位版本不包含32位的库，32位设备存在兼容性问题无法运行。

怎么判断自己的微信是64位还是32位呢？IT之家此前也发过相关的文章，查询方法为设置-关于微信-双击版本号上面的图标，如果显示（如下图所示）的是armeabi那么就是32位，显示arm64则是64位。

64位和32位版本有何区别呢？据悉有网友称64位版本的运行速度会更快一些，但也有网友称差别不大，不过64位总要好过32位。

如果你想体验微信64位版本：在IT之家微信公众号（注：微信搜“IT之家”并关注）回复“微信 64”，即可获取下载地址。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

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关键词：微信

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